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轉角遇到愛！跑單偶遇有好感 男女外送員變夫妻羨煞眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO和老婆都是外送員，他在臉書分享兩人相遇相戀的過程。 圖擷自爆廢公社公開版
原PO和老婆都是外送員，他在臉書分享兩人相遇相戀的過程。 圖擷自爆廢公社公開版

外送員除了能賺錢、工作時間自由以外，也有機會找到另外一半。有位男外送員在臉書分享自己和老婆相遇的過程，他說太太也是外送員，兩人從第一次相遇到習慣有對方的存在，慢慢地話題變多也互相依賴，最後決定共結連理，這段「外送員的愛情故事」也羨煞許多人。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」表示，去年（2021）五月時第一次遇到對方，之後在路上偶爾會相遇，遇到時也會聊天，漸漸地對她產生了好奇心。兩人一開始沒有過度的互動，但會觀察彼此有沒有出現，他說有段時間發現女方消失，後來才得知是因為對方有事情，所以沒有出來跑單，但也因此開始習慣有對方的存在。

隨著相處時間多，兩人的話題也慢慢變多，還會約出來聊天並互相觀察，對彼此的印象都不錯，因此決定交往，更因為雙方的觀念相同，做事情的方法、生活狀態也都差不多，最後決定攜手一生，結為夫妻，「脫離傳統的結婚繁瑣程序，兩個選擇用最簡單的方式去完成，不完美的兩人變成最完美的一對」。

浪漫的過程讓不少人好羨慕，也紛紛給予祝福，「恭喜，外送遇到愛」、「不一樣的奇遇會有最高的幸福！恭喜恭喜」、「讓人好羨慕！祝幸福」、「緣分如此奇妙，要記得珍惜」、「好久沒看到這麼正向的了，恭喜」、「注定要相遇，一切都是最好的安排」、「今日最溫暖圖文，恭喜你們」、「為什麼我都遇不到？」、「我要去跑外送了」。

爆廢公社 外送員

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