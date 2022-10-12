京都橘高校返日傳暖心回饋 學生回程飛機上「哭著說不想走」

日本京都橘高校吹奏部今年受邀在國慶大會上表演，受到民眾熱烈歡迎，也掀起一陣「橘色旋風」。中華文化總會秘書長李厚慶昨天在社群媒體上，貼出一則橘高校帶隊老師離台前的訊息，表達學生們對台灣的依依不捨，及很多人因此希望未來還能來到台灣學習或工作，並認為對學生們來說也是非常難得的經驗。讓許多看了訊息內容的網友也大為感動。

該老師的訊息內容提到，學生們真的都愛上了台灣，「今天大家一邊從卡車卸貨、一邊認真地聊到想來台灣上大學、想在台灣教書等等」、「這次受邀參加國慶日表演，讓孩子們對台灣、甚至與外國之間關係的認知和興趣都有了很大的改變。我很期待大家能以這次經驗為基礎，將來為台灣、為世界有所貢獻。」

「也請您轉告文化總會和國慶籌備會的各位，很多學生在回程飛機上都哭著說不想走，將來一定會回台灣來學習或工作。 這是最美好的六天！ 台灣！讚！ 非常感謝！ ！」

許多網友都為這樣的內容深受感動，並表示「看了眼眶都紅了」、「沒有什麼比這樣的反饋更棒的了」、「好成果的外交，真的很棒！」「友誼的種子就此生根發芽」、「歡迎她/他們隨時回來台灣」。