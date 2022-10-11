橘色惡魔與北一女小綠綠齊比愛心 網揪出「185公分大男孩」獨自尷尬

日本京都橘高校吹奏部在昨天（10日）的國慶大會上大放異彩，獲得各界一致好評，「日本台灣交流協會」也陸續釋出京都橘高校訪台的幕後照片，其中一張特別引人注目，原來是在9日的交流表演中，橘高校的一位男同學貌似因害羞不敢伸手與一旁的北一女學生比心，尷尬模樣掀起網友討論。

9日下午，京都橘高校與北一女和台中曉明女中一同於兩廳院前廣場切磋交流，由各學校輪番展示自己的拿出曲目，事後臉書粉專「日本台灣交流協會」分享了當天的演出照片，其中一幕為京都橘高校與北一女中並排而站，雙方一起用手比出愛心，卻有一位185公分高的橘高校男學生特別顯眼，只見他呆呆地站在原地，遲遲不敢伸手比心。

在9日的三校交流會上，京都橘高校一名男學生遲遲不敢於北一女學生比心的模樣，意外引起網友注目。圖擷自日本台灣交流協會 臉書

照片曝光後，許多網友被這位男學生的囧樣萌翻，「沒人跟那男孩比愛心，明明彼此都很想⋯可愛的高中生」、「男生不敢比，好可愛」、「帥氣的尷尬小男孩」。還有網友開玩笑說，「是不是有同學就是女朋友也在隊伍裡，不能跟人家比」、「性別平權，小男生勇敢一點啦」、「你看出他的無奈了」。