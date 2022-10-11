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赴日旅遊「要先學日文」？網紅曝疫情3年後遊日困境

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赴日旅遊「要先學日文」？視網膜曝疫情3年後遊日困境：無法順暢對話

聯合新聞網／ 綜合報導
日本11日開放免簽自由行。 圖／PIXABAY
日本11日開放免簽自由行。 圖／PIXABAY

日本今正式開放免簽自由行，讓許多熱愛赴日旅遊又不想被跟團行程綁住者終於可以自由前往觀光，YouTuber視網膜近日陸續在粉專分享旅遊心得，並提醒赴日者「如果本身不會日文」，要先準備好幾句簡單日文對話，以免發生無法溝通的困境。

日本為台灣人最愛旅遊國家，近3年卻因疫情無法自由觀光，不少人都悶壞了，好不容易盼到日本國境全面解封，許多哈日族迫不及待登機「返鄉」，而視網膜也在日本解禁第一時間發文分享最近一周在日本旅遊的心得。

視網膜坦言，與疫情前相比，「英文目前明顯無法在東京順暢使用」，他以入住飯店為例，幾間連鎖飯店的櫃檯都無法順利用英文交談，他只是想詢問能否預先寄放行李，櫃台卻回覆「I can leave my luggage with you」，讓他傻眼「要給我他的行李？」

視網膜建議，若不會日文但正準備前往日本，最好預先練好幾句簡單的日文對話，因為以他的溝通經驗來說，即使只學了半年的日文很破，無論如何「最終還是要轉回日文」，後面行程也都不使用英文對話了。

他也舉出日前旅日部落客林氏璧入住銀座MUJI HOTEL時，飯店方沒有任何人能用英文溝通一事，稱原以為是個案，但看起來真的就是如此。林氏璧也在留言回覆，認為視網膜能獲得一句英文回應「已經很好了」，他在MUJI HOTEL得到的回應是「I can’t speak English（我不會說英文）」，視網膜則表示在東京另一間飯店也收到「英語だめです（我不會說英文）」的回答。

日本 疫情 免簽 自由行

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