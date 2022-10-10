爸爸去哪兒？他踏進民宿房間秒消失 上萬網友嚇傻：超級變變變

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示，國慶連假一家三口出遊住民宿，一進門發現牆上壁紙的花紋和色系竟然跟老公身上穿的襯衫幾乎吻合，讓她和女兒差點找不到老公人在哪裡。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
一名女網友表示，國慶連假一家三口出遊住民宿，一進門發現牆上壁紙的花紋和色系竟然跟老公身上穿的襯衫幾乎吻合，讓她和女兒差點找不到老公人在哪裡。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

撞衫常見，撞「牆」可就沒那麼容易了。有一家三口國慶連假出遊住民宿，一進門赫然發現牆上壁紙的花紋和色系竟然跟一家之主身上穿的襯衫幾乎吻合，讓人哭笑不得表示「寧可撞衫也不要撞牆」，不少網友笑說「真的也太巧合了！應該要請民宿老闆給你住宿優惠」、「趕快問民宿老闆，有沒有撞牆優惠」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」貼出兩張照片，寫道雙十連假外出住民宿，「一進門我老公就哭哭了，他說他寧可撞衫也不要撞牆」。從第一張照片可以看到房間看上去似乎「空無一人」，只有一張紅色的大沙發、一台電風扇、一張小桌子上面凌亂放置幾樣物品，然而其實在照片的左下方、電源開關底下站著一個人，他是原PO的老公。

第二張照片就是原PO老公的近距離特寫，她說「結果女兒開心玩躲貓貓」，看來連小孩都被障眼法給騙了。不少網友看完覺得相當有趣，笑說「老公完美融入背景」、「千萬不要吵架，更不要打架一腳補在老公身上，老公會黏在牆壁上」、「趴牆上就變成保護色」、「好大隻的變色龍」、「完美融入」、「剛好可以當忍者」、「躲貓貓應該找不到」、「這是超級變變變嗎？」、「天哪！這撞衫機率也太罕見」。

有網友開玩笑說「去跟老闆說打對折」、「跟老闆說自己人，可能可以免費」、「老闆，有人偷壁紙」、「花樣不同，一個是扶桑花，一個是三八阿花」、「進出民宿大門，老闆會不會覺得他家的牆怎麼跑路了？」、「Check in時，民宿老闆可能覺得有點眼熟，但說不出跟你先生哪裡見過面」，並建議原PO可以試著把小桌子上的雜物清空，然後請老公扶靠著牆壁拍一張房間全景照片，「把包包拿掉再試試看，我們可能就看不出來了」。

一名女網友表示，國慶連假一家三口出遊住民宿，一進門發現牆上壁紙的花紋和色系竟然跟老公身上穿的襯衫幾乎吻合，讓她和女兒差點找不到老公人在哪裡。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
一名女網友表示，國慶連假一家三口出遊住民宿，一進門發現牆上壁紙的花紋和色系竟然跟老公身上穿的襯衫幾乎吻合，讓她和女兒差點找不到老公人在哪裡。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

原PO的老公發現襯衫撞「牆」後，立刻跟女兒玩起躲貓貓。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
原PO的老公發現襯衫撞「牆」後，立刻跟女兒玩起躲貓貓。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

國慶 民宿

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