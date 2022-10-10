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國外好市多熟食區價格和台灣差不多 台、美、英差異引網驚呼

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享美國好市多熟食區的價錢竟和台灣差不多。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
有網友分享美國好市多熟食區的價錢竟和台灣差不多。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

日前有民眾到美式賣場好市多Costco）購物發現熟食區的凱撒雞肉沙拉悄悄地又漲了10元變189元，引發網友哀號。昨（9）日有人分享美國好市多熟食區的價錢竟和台灣差不多，底下網友直呼「台灣物價上漲太誇張了」。

一位居住在美國的民眾在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上分享美國休士頓的好市多，從照片中可以看到小吃部所販賣的熟食價格，他提到價錢跟台灣差不多，「沒有人潮、沒有賣漢堡，其他的食物差不多」。以現在的匯率換算，熱狗1.5美金約新台幣48元、雞肉捲3.99美金約新台幣127元、披薩9.95美金約新台幣318元，而台灣販售的熱狗是50元、雞肉捲99元、披薩300元，兩地這三樣的價格最多僅相差28元。

台灣好市多熟食價格。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
台灣好市多熟食價格。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

台灣好市多熟食價格。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
台灣好市多熟食價格。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

不過原PO強調美國的價格應是Loss leader（刻意將商品的價格訂得比成本還低的促銷手段，吸引顧客購買），無須因為這個價錢，就推論到其他的一般的物價。

貼文一出立刻引發網友留言「說實在的我在美國從來沒看過小吃部像台灣的人那麼多過」、「台灣Costco賺很大的」、「美國好市多的小吃部的價格竟與台灣差不多，台灣人均所得是美國的1/3耶」。

也有人認為「好市多小吃部的東西不代表全美國的物價指數啊，所有東西都漲價3-5成」、「小吃不漲，只是把成本從會員費裡補回來了，黑卡的會員費早就調漲了」、「別忘記美國稅率4成以上還沒有健保要自己買保險」、「每個地方都有它的優缺點，要比比不完，除非你只要比那個國家的平均收入」。

此外，還釣出英國網友分享當地的好市多，「烤雞一隻4英磅（約新台幣144元）、雞肉捲（3.25英磅約新台幣117元）大概是台灣1.5倍長」，台灣好市多烤雞一隻則是189元，比英國貴上45元。

英國網友分享當地的好市多熟食區。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
英國網友分享當地的好市多熟食區。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

美國 好市多 Costco

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