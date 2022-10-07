快訊

全天開冷氣養甲蟲…警察被退宿 告警政署結果曝光

清冠一號公費適用對象擴大4類人 孕婦、兒童再研議

國人瘋日本！機場人力不足 台灣虎航三航點班表異動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停完機車秒失憶？ 網曝超多方法避免「在停車場找車」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自家的停車場，抱怨每次都找不到自己停放的機車。圖擷自臉書「爆怨2公社」
一名網友分享自家的停車場，抱怨每次都找不到自己停放的機車。圖擷自臉書「爆怨2公社」

機車是台灣民眾的代步工具，台灣的機車數量龐大，也被稱作「機車王國」，不過機車族最擔心的就是在一片停車場裡，找不到自己的機車，日前就有位網友煩惱「家裡的停車場沒有固定車位，每次要上班都要找很久自己停在哪，有什麼方法可以解決嗎？」對此，網友們分享不同解決方法。

一名網友在臉書「爆怨2公社」表示，他家的停車場委外給業者經營，住戶沒有固定的停車位，每天停完車後，隔天上班就要開始找自己的車子，要花費許多時間，而且有些住戶跟他有同樣的困擾，因此他好奇「有什麼方法可以解決這種找車子的時間？」

對此，網友分享不同的方法「最簡單的就是記你停的格子號碼」、「買一個AirTag」、「可以停好車就拍照紀錄」、「請停車場業者刷上格子編號，然後把住戶停放區標示出來」、「車子可以加裝追蹤器」、「建議拍照紀錄，我停外面停車場都這樣做」、「買一頂顏色特別的安全帽」、「可以裝後箱，再掛一個紅網，這樣遠遠就可以看到車子了」。

停車場 機車族

延伸閱讀

買新大樓「管理費貴、地段輸中古屋」很虧？網曝願砸錢原因

機車族超怕「脛骨擊碎器」 他曬瘀青照引共鳴：痛到秒噴髒話

免驚動下屬！主管要求LINE改暱稱「讓大家辨認」 2步驟就能自己改好

3000萬想買北市三房兩廳預售屋？ 網潑冷水：沒機會

相關新聞

停完機車秒失憶？ 網曝超多方法避免「在停車場找車」

機車是台灣民眾的代步工具，台灣的機車數量龐大，也被稱作「機車王國」，不過機車族最擔心的就是在一片停車場裡，找不到自己的機車，日前就有位網友煩惱「家裡的停車場沒有固定車位，每次要上班都要找很久自己停在哪，有什麼方法可以解決嗎？」對此，網友們分享不同解決方法。

她將米腸放電鍋蒸 掀蓋後笑翻眾人：國王的新衣？

糯米腸是台灣傳統又普遍的知名小吃，腸衣下包裹著米飯，搭配上香腸就是最受歡迎的「大腸包小腸」，然而有女網友抱怨她將米腸放入電鍋加熱後，腸衣竟然不見了，讓她苦笑地說「太熱集體脫衣服」。

監視器裝車頂當行車記錄器？ 內行人曝真相：道路巡查車

不論開車或騎車，越來越多駕駛人都會安裝行車記錄器，為的就是希望當遇到行車糾紛或交通意外時，能夠全程記錄保障自身權益。不過有網友在路上發現一台小轎車車頂竟然裝了一支「監視器」，照片一出讓許多人笑翻。

不用煮！這樣準備拜公嬤省時間 眾人認同：減少浪費

重陽節是慎終追遠的日子，每年到這一天，家家戶戶都會準備不少料理來祭祀祖先，有人會花費不少時間大秀廚藝，但也有人會簡單準備，只要心意到就好。一名女網友在臉書分享自己日前祭祖所準備的菜餚，但當中卻多了六份超商買來的便當，突兀的景象非但沒有讓人反感，反而還獲得眾人認同。

慎入！媽秀出萬聖節作品「心臟」 逼真到臉書判定血腥畫面

不論聖誕節、萬聖節，台灣都已融入西方文化中，尤其是萬聖節，許多大人小孩都會喬裝打扮，除了享受西方「鬼節」氣氛外，也考驗著父母的巧手功力。一名媽媽在臉書分享自己精心製作的萬聖節「心臟」作品，沒想到因為太過逼真，讓不少人看了差點反胃。

跑外送收到客人送金項鍊「該注意什麼？」 網：沒白吃的午餐

外送員東奔西跑常常會接觸到各式各樣的客人，沒有人想遇到奧客，但也有讓人相當驚喜的客人。一名女外送員日前就收到客人送的一條金項鍊，讓她不知道該如何是好，只好上網尋求大家的意見，鄉民們也善意的提醒不要亂收。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。