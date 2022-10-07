停完機車秒失憶？ 網曝超多方法避免「在停車場找車」

機車是台灣民眾的代步工具，台灣的機車數量龐大，也被稱作「機車王國」，不過機車族最擔心的就是在一片停車場裡，找不到自己的機車，日前就有位網友煩惱「家裡的停車場沒有固定車位，每次要上班都要找很久自己停在哪，有什麼方法可以解決嗎？」對此，網友們分享不同解決方法。

一名網友在臉書「爆怨2公社」表示，他家的停車場委外給業者經營，住戶沒有固定的停車位，每天停完車後，隔天上班就要開始找自己的車子，要花費許多時間，而且有些住戶跟他有同樣的困擾，因此他好奇「有什麼方法可以解決這種找車子的時間？」

對此，網友分享不同的方法「最簡單的就是記你停的格子號碼」、「買一個AirTag」、「可以停好車就拍照紀錄」、「請停車場業者刷上格子編號，然後把住戶停放區標示出來」、「車子可以加裝追蹤器」、「建議拍照紀錄，我停外面停車場都這樣做」、「買一頂顏色特別的安全帽」、「可以裝後箱，再掛一個紅網，這樣遠遠就可以看到車子了」。