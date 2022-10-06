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Youbike 2.0和1.0通用了？ 民眾「見這幕驚呆」預估租金破千

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾驚見一輛Youbike 2.0硬插進Youbike 1.0車柱，他驚問「怎麼停進去的？」 圖擷自Facebook
一位民眾驚見一輛Youbike 2.0硬插進Youbike 1.0車柱，他驚問「怎麼停進去的？」 圖擷自Facebook

台北市YouBike 1.0預計於今年底正式退場，全面改用YouBike 2.0，不過此前仍不時有民眾發生找不到對應車柱或停錯車柱等問題。近日一名網友就拍下一張Youbike 2.0錯停進Youbike 1.0的畫面，令許多網友們笑說這根本是大力出奇蹟，也有人估計這位停錯車柱的民眾恐怕要損失上千元租金。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，他表示經過一排Youbike的停車柱時發現，有一台Youbike 2.0版的黃色車輛硬生生插進Youbike 1.0的停車柱裡，他還上前確認車子真的已經卡住，令他吃驚問道，「怎麼停進去的？」

許多網友看了笑說這絕對是大力出奇蹟，「人類天生賦予的技能，塞就對了」、「再也不怕沒空柱了，通用！」、「工業界很流行一句話：大力出奇蹟」、「硬塞的，不算還車也扣不住，任何人都可以再騎走」、「沒有什麼事情是大力不能解決的，如果有就更大力」。

一些網友則抱怨此現象是政府設計不良導致，「這根本就是一個設計不良的案例，為什麼兩種車不能互相相容，根本超麻煩的」、「光是出一個2.0就很不方便了，不懂幹嘛不統一」、「其實如果本來就沒有要通用，做第二代時把高度做不一樣，這種硬塞進去的機會就小很多了吧」。

還有網友擔憂，該名沒停好車的民眾恐怕要損失大筆費用，「扣好扣滿，還要移車費」、「我之前好像隔天一千多」、「我曾經收到簡訊提醒我Youbike還沒還，我以為是詐騙沒理他，再後來就是收到三千多元的催繳通知了」、「哈，花錢囉」、「我有半夜幫人家還過車，他應該也是分不清楚插錯洞」。

依照台北市政府交通局規定，YouBike的當前費率為4小時內每30分鐘10元，4小時至8小時內每30分鐘20元，超過8小時以上以每30分鐘40元計。因此若該民眾隔天收到簡訊方才歸還，約需支付24小時近2千元費用。

另外，若車輛因此出現損害無法繼續使用，北市府也明定，民眾需主動聯繫營運單位處理，除了租借費用，可能還需加收運送費，如區域位於「台北市內」為150元整，位於「新北市內」則為350元。若更不幸地，車輛被牽走遺失，民眾應賠償公共自行車的營業損失費用，每輛YouBike 1.0為9,000元，YouBike 2.0則為15,000元。

YouBike YouBike 2.0 腳踏車

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