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鄭孟洳合體陳其邁看板掛在「這面牆」 網一看組字：好聰明！

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自路上觀察學院
圖擷自路上觀察學院

九合一選舉將至，各地陸續出現許多候選人的廣告看板，有網友在臉書「路上觀察學院」分享高雄市三民區議員鄭孟洳的選舉廣告，只見布條巧妙運用當鋪招牌斗大的「當」字，組成超吉利的「當選」二字，網友也笑稱實在創意十足。

一名網友PO文分享高雄市的選舉文宣，本應該呈方形的布條左上角被裁切掉一大塊，保留底下原有當鋪招牌的「當」字，上下連成「當選」，令人看了不禁會心一笑。

網友紛紛在貼文下方留言：「好有創意」、「不知道這樣省一塊布可以省多少錢？」，有人回應：「若不是弄成四四方方的看板，會不會多裁切費？」、「光那個字晚上會發光就覺得裁切費多少都值」。

在地人表示，這種造型的看板每逢選舉都會出現：「已經行之有年了，每次選舉都這樣」。不過，也有人指出「典當」的當，意思比較接近「被當掉」的意思，「是當掉的當還是當選的當…」。

2022大選 高雄市選舉

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