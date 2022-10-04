鄰居頂樓曬內衣她氣炸轟「佔空間」 網友譏：曬出你的丁字褲

曬衣服是家家戶戶都必做的家事，有些人選擇就近把衣服晾在陽台，有些人會為了讓衣物多照點陽光而拿到頂樓曬，但這可能也無形中造成鄰居間的紛爭。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，頂樓也算是社區大樓的公共場所，不解怎麼會有人老是把自家的內衣內褲放在頂樓曬，「內衣褲加衣服就佔了2／3，大樓住戶有20幾戶你叫人要曬哪，自己家陽台可以曬內衣就一定要放在頂樓佔空間，都是鄰居有點公德心。」

貼文一出湧入上千則留言，多數網友認為住戶共用的頂樓要曬何種衣物都無所謂：「礙到你嗎？」、「曬內衣褲也要經過住戶同意？」、「曬內衣怎麼了？你也可以曬XL內褲啊」、「頂樓本來就是先搶先贏」。有網友解釋，只要大樓管委會沒有明文規定，按理來說曬內衣褲並無不可：「曬衣服沒有違反公寓大廈管理條例第5條、第6條！只要管委會會議沒有不准曬，其實也沒有違規！」

也有人留言緩頰，指出曬衣服的確不該佔用太多空間：「公共場所要曬什麼事都無所謂，但佔用太多空間就不好了」、「跟她曬什麼沒關係，應該是請她可以改善佔據空間有關吧！買一個曬內衣褲的衣夾送她試試，反正她不怕被看，你何必替她尷尬」。