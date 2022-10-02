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他20歲誤以為大腸癌末期 真相曝光網友怒：把我的擔心還來

聯合新聞網／ 綜合報導
火龍果。圖╱本報資料照片
火龍果。圖╱本報資料照片

火龍果是一種含花青素極高的一種水果，尤其紅心火龍果多了一種名為「甜菜紅素」的成分，人體無法完全消化和吸收，因此會有部分溶於水引起尿液變色，剩餘就會導致大便變色，並非血尿或便血。不過有20歲年輕男性誤會自己得了大腸癌末期，所幸只是因為服用火龍果虛驚一場，但先前真的有老太太吃火龍果誤會是血便，檢查後發現是早期乙狀結腸癌，還好及早就醫。

原PO在Dcard以「20歲的我，大腸癌末期」為題發文表示，在某一次上完大號擦屁股時發現衛生紙上有血，看了看馬桶，發現整個都是血。上網搜尋後，推測是長時間嚴重的血便，可能是大腸癌末期，但在接下來的一個月後都沒有好轉的跡象，因家境不富裕也選擇默默不說。

後來他開始憂鬱，甚至告知女友說自己可能快死了，並不斷反省思考，是自己太愛吃泡麵、雞排嗎，還是因為不愛吃菜，更直呼「為什麼我這麼年輕就要遇到這種事情？」

直到有天家裡的人吃飯在聊天，忽然聽到阿公說，最近吃火龍果大便都變成紅色的，原PO才忽然恍然大悟，原來是因為上個月家裡買了ㄧ箱火龍果，不知道吃火龍果大便會變成紅色的，以為是血便。

另有網友分享Google真的很可怕，前幾天胸口疼痛，搜尋結果顯示心肌梗塞前兆，連忙去醫院看醫生，檢查完是肌肉拉傷，他驚歎「差點活活被嚇死，一直很害怕去醫院途中就走了」。

不過根據先前的報導，真的有住在中國鄭州的一位老太太因為吃了紅心火龍果，如廁時誤以為是大量紅色的「血便」，去醫院檢查後，居然真的發現直徑3cm的潰瘍樣病變，是早期乙狀結腸癌，所幸及早發現毫無大礙。

看完後許多網友紛紛表示，「你浪費了我人生的10秒看這個廢文」、「到底誰告訴你血便是紅色？」、「所以標題要改了沒」、「真的很反轉欸，但是很好笑，人沒事就好」、「把我的擔心還來...」。

火龍果 大腸癌

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