好市多店員在收據畫紅色城堡 老會員大推「這分店」超會畫圖

美式賣場好市多在客人離開前，都會有一名畫單員負責在門口核對，並在收據上用紅筆做記號。然而，日前一名網友在臉書上發文，透露收據被畫單員畫了一個小城堡，小孩因此感到非常開心，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，從照片中可以看見，收據上除了白紙黑字的消費明細，還有一個用紅筆畫的小城堡，乍看之下相當可愛。對此，原PO在貼文中寫道，「秀出今天的可愛單子，每次去都是棒棒糖、貓咪、愛心氣球，今天收到這個城堡好可愛！小孩好開心，謝謝桃園南崁店的男服務員」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「昨天剛去買，店員一氣呵成」、「有帶小孩幾乎都會畫，但是偶爾也有沒畫的，小孩如果習慣有畫，突然沒畫小孩會有點失落」、「每一次我孩子拿到都會說，他在畫什麼呀？」、「有帶小孩子比較有機會畫可愛的圖」、「上次是拿到恐龍」、「把單子先給小孩，請小孩交給服務員，應該就有機會了」、「前天晚上去，男店員畫了花朵給女兒」、「我家上次拿到奶油獅，超可愛」、「之前我女兒說想要佩佩豬，剛好沒有人要出去就畫佩佩豬」。

另外，也有網友相當羨慕，「我們只有被畫過一次，不是每個店員都會畫」、「沒遇過，每次都是畫一筆」、「這種店員真的是可遇不可求的，我們每次都是蛇蛇，有時候只有一粒小石頭」、「我的每次店員都畫一條蛇，不然就是一條繩子」、「目前只拿過一條線」。

最後，不少網友大推「好市多南崁店」，「昨天南崁店的女服務員畫蝸牛」、「南崁店很多都很會畫，小孩每次都會期待拿到什麼」、「我女兒在南崁店拿到小老虎」、「南崁店真的很會畫」、「我也是在南崁店拿到欸」。