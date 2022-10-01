拍恐怖片？海邊無主人形看板生鏽太嚴重 一看「滿臉是血」
有些設置在戶外的看板，若是沒有好好保養，就很容易出現髒汙、生鏽的狀況。而要是看板擁有者既沒有處理，也沒有將看板進行丟棄，那麼劣化的看板就容易變成嚇人的樣子。近來日本網友，就發現了一個像這樣可怕的看板。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「tityatirin」最近分享一張照片，畫面中有個穿著制服的人形看板。然而在長久失修下，這個幾乎整面生鏽，臉部的許多深色鏽斑，看起來更像是恐怖片中角色滿臉流血的樣子。
錆びた看板って魅力的ですよね pic.twitter.com/3summv0Thk— チチャチリン (@tityatirin) September 19, 2022
這個看板設立於鳥取縣最東北的岩美町地區，由於就在海邊，因此本來就是容易讓金屬生鏽的區域。而這個看板因為劣化嚴重，連標示部分都已經難以辨識，因此就算想要進行處理，也不知道究竟是哪個單位所設置的看板，只能就這麼放在路上，嚇壞不少路人。
網友們見狀紛紛表示「看起來好恐怖」、「晚上看到會做惡夢吧」、「說真的有夠可怕的」、「仔細一看還沒有表情，感覺更駭人了」、「其實滿驚人的」、「我覺得很讚耶」。
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