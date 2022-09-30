里長好當嗎？青年里長兼任「優土伯」 薪水油水無私公開

新北市汐止區湖興里里長郭書成在《村里長開箱影片》EP.9、PTT上介紹里長職務，更直接指出里長的薪水、油水、社區服務及擔任里長的優缺點，更建議里長適合喜歡居家工作、工時彈性、喜歡與人相處的人來嘗試。

郭書成指出里長的職位適合喜歡彈性、在家工作、與人接觸的人來嘗試。圖擷自YouTube頻道在幹嘛里長

郭書城在《村里長開箱影片》中破除網路謠言，表示里長的薪水大約為4萬5左右，也在PPT上說明油水的業內情報，如：旅遊回扣，大致幾千至幾萬元，但若收回扣賠一生，則得不償失。另也有其他里長用權力、結合自身專長，就能夠綁標、圍標，獲得公共的標案等，土地利益則是最大油水。

他指出，新型態的里長，並非以往的「泡茶聊天」，而是以社區規劃的方式改變地方，主要包含：社區交通改革、長照服務、親子活動、動物送養等。

他也分享，最不習慣的就是許多里民會認為里長24小時服務，因此常常半夜也會接到電話，造成身體與心理上很大的負擔。此外，擔任里長有許多「隱藏好處」，包含：居家工作、工時彈性，可自行安排時間，處理陳情案時，事後會收到熱情里民的贈禮等。

最後郭書成也說明，擔任里長是一份良心事業，除了有一份穩定的薪水，也可以依照自己想要的方式去服務里民，因此里長的職位適合喜歡彈性、在家工作、與人接觸的人來嘗試。

許多網友紛紛表示，「覺得里長好需要耐煩，辛苦了」、「相當實在的解說」、「讓我決定回去家鄉參選一下」、「希望能多一點像您一樣有理想有抱負的年輕人」、「台灣基層政治感謝有您的參與」。