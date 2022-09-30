快訊

直播／第二屆500盤星光晚宴登場 名流、藝人到場眾星雲集

外送員徒步送餐遭女助理給負評 台北榮總院長代她致歉

林秉樞施暴高嘉瑜判2年10個月 恐只需服刑14天原因曝光

里長好當嗎？青年里長兼任「優土伯」 薪水油水無私公開

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市汐止區湖興里里長郭書成開箱里長職位。圖擷自YouTube頻道在幹嘛里長
新北市汐止區湖興里里長郭書成開箱里長職位。圖擷自YouTube頻道在幹嘛里長

新北市汐止區湖興里里長郭書成在《村里長開箱影片》EP.9、PTT上介紹里長職務，更直接指出里長的薪水、油水、社區服務及擔任里長的優缺點，更建議里長適合喜歡居家工作、工時彈性、喜歡與人相處的人來嘗試。

郭書成指出里長的職位適合喜歡彈性、在家工作、與人接觸的人來嘗試。圖擷自YouTube頻道在幹嘛里長
郭書成指出里長的職位適合喜歡彈性、在家工作、與人接觸的人來嘗試。圖擷自YouTube頻道在幹嘛里長

郭書城在《村里長開箱影片》中破除網路謠言，表示里長的薪水大約為4萬5左右，也在PPT上說明油水的業內情報，如：旅遊回扣，大致幾千至幾萬元，但若收回扣賠一生，則得不償失。另也有其他里長用權力、結合自身專長，就能夠綁標、圍標，獲得公共的標案等，土地利益則是最大油水。

他指出，新型態的里長，並非以往的「泡茶聊天」，而是以社區規劃的方式改變地方，主要包含：社區交通改革、長照服務、親子活動、動物送養等。

他也分享，最不習慣的就是許多里民會認為里長24小時服務，因此常常半夜也會接到電話，造成身體與心理上很大的負擔。此外，擔任里長有許多「隱藏好處」，包含：居家工作、工時彈性，可自行安排時間，處理陳情案時，事後會收到熱情里民的贈禮等。

最後郭書成也說明，擔任里長是一份良心事業，除了有一份穩定的薪水，也可以依照自己想要的方式去服務里民，因此里長的職位適合喜歡彈性、在家工作、與人接觸的人來嘗試。

許多網友紛紛表示，「覺得里長好需要耐煩，辛苦了」、「相當實在的解說」、「讓我決定回去家鄉參選一下」、「希望能多一點像您一樣有理想有抱負的年輕人」、「台灣基層政治感謝有您的參與」。

薪水

延伸閱讀

每月存1萬5！他28歲買千萬房 勵志投資過程曝：還賺5百萬

有人發現嗎？喝礦泉水意外驚見「底部有車車」 網友跟風拍照

印尼自助餐店「4菜1蛋加白飯」要700元 過來人揭開踩雷內幕

婚前被要求「與公公睡一晚」 怪傳統讓網驚喊：日本劇情？

相關新聞

里長好當嗎？青年里長兼任「優土伯」 薪水油水無私公開

新北市汐止區湖興里里長郭書成在《村里長開箱影片》EP.9、PTT上介紹里長的職位，更直接指出里長的薪水、油水、社區服務及擔任里長的優缺點，更建議里長適合喜歡居家工作、工時彈性、喜歡與人相處的人來嘗試。

當兵在靶場遇過哪些誇張事？ 天兵「射鳥、開連發」傻眼行徑全曝光

有網友詢問大家當兵時在靶場時，曾經發生過什麼誇張的事，而許多網友紛紛對此留言回覆誇張事蹟，除了清槍時「真的擊發」外，還有許多網友表示「有人開到連發」，更有人表示「平常沒中過靶的人居然命中麻雀」，許多誇張事件一一曝光。

有人發現嗎？喝礦泉水意外驚見「底部有車車」 網友跟風拍照

日前有網友在臉書社團在《路上觀察學院》貼出一張照片，表示「陪我老婆坐月子時，無聊到發現一件事，台鹽鹼性離子水的瓶底某個角度會出現一台車車」，照片讓不少人嘖嘖稱奇！...

她想挑戰「一人吃Buffet」怕尷尬 網大推曝優點多：根本超爽

Buffett吃到飽餐廳是不少人聚餐的首選，不過有位網友打算挑戰一個人去吃Buffet，又擔心會感到尷尬，因此上問求助，詢問有哪些吃到飽餐廳，適合一個人吃？

私人車位被占用！駕駛傻眼出「一招反制」五千網友狂讚叫好

遇到這種情況你這麼做？有一名網友抱怨說，近日遇到一位沒禮貌的車主，旁邊有付費停車場偏不停，硬要停在他租用的私人車位，也沒有留電話，讓他氣炸決定「1招」反制，這霸氣舉動已經吸引破五千人按讚叫好。

他問「台灣最過譽甚至難吃食物」 北中南3人氣美食最多人點名

日前一篇「日本最過譽食物」網路PO文引起熱議，網友在ptt八卦板再以「台灣最過譽甚至難吃的食物？」發文，也同樣引發話題。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。