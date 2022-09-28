7-11結帳沒報電話會後悔！ 內行人曝點數「10大隱藏功能」：繳了好幾期水電費
7-11結帳，有沒有報電話，結果大不同！有網友因為好幾次懶得跟店員報會員電話，結果被家人念了好幾次「有夠浪費」、「有點數幹嘛不拿？」同樣的情形，有人結帳習慣報電話，點數不斷累積下來，已經繳了家裡好幾期的水電費，省了不少錢。
「報會員電話號碼嗎？」這句熟悉的話是許多民眾在超商結帳時常聽到的話。連鎖超商推出的會員制度，只要結帳時拿出App供店員刷條碼或報會員電話就可累積點數。
但有網友透露，有次他在7-11結帳時懶得報電話號碼，結果回家後被家人狂念「有夠浪費」、「有點數幹嘛不拿」，讓他疑惑在Dcard上po文問說「大家超商點數都怎麼用呢？」
該名網友寫道，「現在大家去超商結帳報手機號碼，應該都是脊髓反射了吧」，他因為有好幾次沒有報電話，被媽媽念了一頓，從此以後就養成了報電話的好習慣。
他也好奇究竟存這麼多點數，還是不太知道可以做什麼用途，而且每次都是累積到快過期，然後拿一堆點數來換咖啡自己喝，他問說「大家都拿來換什麼東西最划算呢？除了咖啡還可以換什麼嗎？」
文章一出，馬上就有許多行家紛紛出面幫忙指點迷津，並認為點數的功能真的很實用，像「我阿姨每個月會在家裡群組徵收小7點數」，還有人說「在星巴克買一送一時，結帳用OP（Open Point）點數折掉，或是換康是美網購50元、100元折價券。」
甚至有人表示，可以拿7-11點數去繳水電費，一點一元，2、300多點差不多就抵一期水費了，或是拿去抵機車停車費也很好用。「會換優惠商品，午餐常常會用到」、「拿去換高鐵會員點數、然後買高鐵票可以折價」、「我都用來換Line貼圖」「博客來買書有折扣」、「統一速邁樂加油站可抵加油費用。」
7-11的會員點數可以幹嘛？ 內行網友揭10大超實用的隱藏功能
1. 星巴克買一送一時，結帳用Open Point點數折掉。
2. Open Point點數可換康是美網50元、100元折價券。
3. 康是美門市有一點折兩元活動。每年生日月的5號去康是美消費，Open Point可以送30倍，平常每週二是6倍。
4. App每週四可用點數免費兌換商品，或是扣點數1點+特定商品折10元的兌換。
5. 點數折抵也可在統一旗下的通路，包含Mister Donut、Coldstone、統一時代、夢時代、博客來、美廉社、21世紀…等等。
6. 繳水電費，一點一元。
7. 折抵停車費、牌照稅、地價稅、房屋稅。
8. 可購買Line貼圖。
9. 統一速邁樂加油站可抵加油費用。
10. 換高鐵會員點數，買高鐵票可以折價。
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