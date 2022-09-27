「鍋子奇特裂開照」瘋傳 台網友超有梗：正宗「鍋燒溢麵」

近日一張「鍋子裂開」的照片在推特瘋傳，雖然鍋子裂開並非新鮮事，但它的裂開方式相當奇特，底盤彷彿被利劍砍了一刀整個脫落，裡頭的麵條直接從裂縫一湧而出，讓許多網友看了吃驚問道，「鍋子還有這種裂法？」

一名日本網友在推特po出一張神奇照片，只見正煮著烏龍麵的鍋子硬生生從中間裂開，鍋壁和鍋底一分為二，導致麵條直接溢出鍋外。該則貼文在推特引起熱議，目前累計達12萬個喜歡、1.9萬則轉推。

台網友笑稱這一幕，是正宗的「鍋燒溢麵」。圖擷自Twitter

鍋子的裂開方式十分奇特，直接從鍋底一分為二。圖擷自Twitter

日本網友看了紛紛笑說，「有點像怪物」、「還蠻可愛的」、「破掉的鍋子很痛，但凸出來的烏龍麵也很可憐」。該圖被轉貼到Dcard後，台灣網友也逗趣回覆，「鍋燒溢麵」、「這麵好吃到爆炸」、「這鍋子是被索隆砍到嗎？」

一些網友表示也曾遇過類似情形，「我之前煮麵也這樣，我沒發現，鍋子一拿起來，晚餐消失了」、「我從學校打包回家的小火鍋就是這樣裂的」、「之前蒸，深盤子也變這樣」。

對此，有網友分析可能原因，「最近有很多陶瓷、玻璃的器皿以這樣的方式破裂，似乎在製造成型時有明顯問題」、「陶瓷鍋的內部是防水的，但底部不防水，所以如果洗鍋的時候弄濕了鍋底，它會吸潮，如果在它還濕的時候加熱，鍋底的水分就會膨脹，鍋會破裂」。