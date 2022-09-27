人生第一台買新車or中古車？ 網見預算狂推「1款」國民神車

許多人在考慮購買人生第一台車時，都會糾結到底要買新車還是中古車，近日一位女網友就透露她和男友因為買車產生分歧，男友想買二手就好，她則傾向直接購買新車，於是上網詢問網友意見。

一位女網友在Dcard上發文徵詢意見，她和男友最近想買車，但兩人對於要買新車還是舊車看法分歧。原po表示，男友因為考上駕照5、6年都沒開過車，所以想要買中古車就好，怕買了新車結果撞成舊車。原po則擔憂，萬一買到外強中乾的中古車，不論維修還是更換零件等都是一大筆費用，而且可能隔沒幾年就要換車，不如乾脆買新車。

原po補充，他們目前預計買6、70萬的車款，頭期款估計約為17-18萬元，可以升級到20萬元，車貸月付約8,000到10,000元，以實用為主，也不會改車。

網友們也大方給予原po建議，有人較支持買中古車，「二手車要買的話，看有沒有只開幾個月的，開的時間越短越好」、「單純以交通工具方面考量，買二手車的CP值比較高沒錯」、「原廠認證過的中古車雖然比外面行情貴一點點 ，不過也有原廠的保固，其實也是個選項唷」。

也有人認為買新車比較保險，「新手駕駛真心建議買平價的新車，Toyota、Honda、Nissan其實都可以，買中古車在不知情的狀況下較容易受騙」、「直上神A（Toyota Altis）新車，常開加打算用個5年起跳就油電，沒有很常開加預算考量就油車」、「神A油電唯一解」、「這預算買Altis綽綽有餘」。