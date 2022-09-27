快訊

長榮弟弟派同盟生變 鄭深池聲明看出關鍵就在「他」

府院遭爆介入鏡電視案？陳椒華「邀蘇貞昌對賭」：歡迎提告鑑定錄音檔

不當普丁的砲灰！俄反徵兵動員「抗命槍擊案」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人生第一台買新車or中古車？ 網見預算狂推「1款」國民神車

聯合新聞網／ 綜合報導
一對情侶糾結要買新車還是中古車，於是上網詢問網友意見。示意圖／ingimage
一對情侶糾結要買新車還是中古車，於是上網詢問網友意見。示意圖／ingimage

許多人在考慮購買人生第一台車時，都會糾結到底要買新車還是中古車，近日一位女網友就透露她和男友因為買車產生分歧，男友想買二手就好，她則傾向直接購買新車，於是上網詢問網友意見。

一位女網友在Dcard發文徵詢意見，她和男友最近想買車，但兩人對於要買新車還是舊車看法分歧。原po表示，男友因為考上駕照5、6年都沒開過車，所以想要買中古車就好，怕買了新車結果撞成舊車。原po則擔憂，萬一買到外強中乾的中古車，不論維修還是更換零件等都是一大筆費用，而且可能隔沒幾年就要換車，不如乾脆買新車。

原po補充，他們目前預計買6、70萬的車款，頭期款估計約為17-18萬元，可以升級到20萬元，車貸月付約8,000到10,000元，以實用為主，也不會改車。

網友們也大方給予原po建議，有人較支持買中古車，「二手車要買的話，看有沒有只開幾個月的，開的時間越短越好」、「單純以交通工具方面考量，買二手車的CP值比較高沒錯」、「原廠認證過的中古車雖然比外面行情貴一點點 ，不過也有原廠的保固，其實也是個選項唷」。

也有人認為買新車比較保險，「新手駕駛真心建議買平價的新車，Toyota、Honda、Nissan其實都可以，買中古車在不知情的狀況下較容易受騙」、「直上神A（Toyota Altis）新車，常開加打算用個5年起跳就油電，沒有很常開加預算考量就油車」、「神A油電唯一解」、「這預算買Altis綽綽有餘」。

新車 中古車 TOYOTA Dcard

延伸閱讀

年底就要交屋⋯他看預售屋「天花板+側牆有大洞」 內行解答：正常啦

驚見「投胎專車」編號諧音一起死 網嚇壞：直達18層地獄嗎？

拿15萬就想買百萬雙B 中古車業務嘆：一堆繳完頭期就法拍

他想買房卻沒頭期款「能辦房貸嗎？」 眾人勸退：是要吃土嗎？

相關新聞

人生第一台買新車or中古車？ 網見預算狂推「1款」國民神車

許多人在考慮購買人生第一台車時，都會糾結到底要買新車還是中古車，近日一位女網友就透露她和男友因為買車產生分歧，男友想買二手就好，她則傾向直接購買新車，於是上網詢問網友意見。

新竹選舉突然變「超重要」？ 網友點關鍵：這兩黨競爭激烈

新竹是台灣科技重鎮，帶動當地就業機會、房價，成為現在備受矚目的新興焦點，日前就有網友指出，今年連選新竹市長的競爭都變得很激烈，好奇問「新竹的規模怎麼跟台北比？新竹怎麼突然這麼重要？」對此，網友認為新竹市長選舉的重要性跟民進黨、民眾黨競爭有關。

出國旅遊5天「全待旅館內」 網羨：根本財富自由

疫情逐漸進入新階段，各國開始開放邊境與自由行，旅遊話題也越來越多。有網友表示，自己出國旅遊時5天4夜「完全待在旅館」，引發許多網友討論。

女子看不清桌號遭店家怒嗆視力不好 網一看驚了：要先開天眼

一位民眾日前到咖啡廳用餐，因桌上的號碼牌磨損嚴重無法辨別，只告知店員自己的大概位置，豈料用餐不久後卻遭店員大聲指責她亂換座位，還稱她是視力不好才會看不到號碼，氣得這位民眾貼出桌牌照片喊冤，結果網友們一看直接傻眼了。

張淑娟淚訴「住郊區新店」意外掀論戰 在地傻眼：貴到靠北算郊區？

遭媒體人周玉蔻點名指控涉入蔣孝嚴緋聞案的張淑娟，昨（26）日到北檢按鈴申告，受訪時聲淚俱下控訴自己遭汙衊，但其中一段聲明「我又不選市長，我還連台北市的房子都買不起住在郊區呢，我住的是新店欸」意外引發網友議論，好奇「新店算郊區嗎？」

她冷氣換變頻用電反暴增700度好崩潰 結局逆轉「電腦的鍋」

台灣的夏天十分炎熱，冷氣已是家家戶戶必備電器，許多民眾會選擇更換變頻、節能的冷氣省電，不過近日有女子在臉書「爆怨2公社」社團表示，自己明明換了變頻冷氣，開冷氣時間只延長4小時，用電卻仍較去年同期多出近700度電，直呼「快吐血了⋯⋯」。後來原PO才發現，原來是自己新增的電腦惹的禍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。