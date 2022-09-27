女子看不清桌號遭店家怒嗆視力不好 網一看驚了：要先開天眼

一位民眾日前到咖啡廳用餐，因桌上的號碼牌磨損嚴重無法辨別，只告知店員自己的大概位置，豈料用餐不久後卻遭店員大聲指責她亂換座位，還稱她是視力不好才會看不到號碼，氣得這位民眾貼出桌牌照片喊冤，結果網友們一看直接傻眼了。

「想問問廣大的網友們，有人能夠辨認出這兩個號碼牌的字嗎？」一名女網友在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，她昨天（26日）到中山大學附近的海景咖啡廳用餐時，因為辨認不出桌號被店家說視力有問題，還當場糟店員咆哮說她亂換位子。

女子貼出桌牌的照片，請網友評評理是否看得見號碼。圖擷自Facebook

據這名網友描述，她從入座後就沒換過位子，因為號碼牌不清楚，所以點單時告知店家自己坐在二樓靠海景最左邊的位子，豈料後來遭店員三番兩次質疑她亂換座位，「第一次大媽店員（疑似闆娘）先大聲說我們換位，然後第二次來的店員又質疑我們換位。」讓她十分困惑自己到底哪裡表達不清楚。

事後該網友在Google評論留言反映，卻被店家怒嗆，「如果視力模糊需要幫忙，應該要找旁邊朋友，客人不是只有妳一位，如果每位客人都跟妳一樣一直亂換位子，把妳東西吃掉了，妳要負責嗎？」更揚言要對她提告或報警。

其餘網友們看到照片也瞬間傻眼，「可能要妳開天眼」、「通靈才能知道號碼」、「我看到的是快跟桌子融為一體東西」、「我眼睛業障重」、「這是號碼牌？還以為固定椅子用的」、「店家太自以為是了，反正這種店家不去，免得受氣」、「大頭症店家嗎？窮到沒錢把號碼桌牌子搞好，還怪客人看不清楚」。

不過也有人認為照片角度可能影響視別，「應直接桌號正上方，對好焦拍照，妳提供的照片是看不到數字，但因為妳提供側拍，遠拍的角度，我無法判斷是真的數字完全看不出來。」還有網友建議遇到這種情形可以直接用手機將桌號拍起來，點餐時再直接請人員告知號碼。