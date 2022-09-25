受過多少傷？中間車主疑似狠角色 左右車貼防撞板：開門注意

不少人回家或是到公司時，都會把愛車停在停車場，但最怕突然出現莫名其妙的傷痕。一名網友在臉書上發文，透露兩旁車主疑似都很怕中間的車，因為車門上都有貼防撞板，甚至還用文字提醒中間的駕駛，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，中間的空車格是178號，地板上寫著「私家車位，請勿占用」。此外，兩旁的車位都停著車，但靠近178這側的車門，卻都貼上防撞的板子。仔細一看，右側的白車用繩子綁著白色板子，上面寫著「開門注意，又刮花了隔壁的車，請在外面上下車再進出」，而左側的車則用綠色巧拼保護車門。對此，原PO在貼文中開玩笑寫道，「這是碰了多少次，受了多少傷」。

白車的車主還在板子上寫字提醒。圖擷自爆廢公社公開版 貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「很確定⋯178是恐怖份子」、「看來中間車位的乘客是個不長眼的傢伙，開門都沒在看旁邊的車子」、「開門都像在殺球」、「178號車主出來面對」、「左右鄰居公認危險人物」、「178⋯技術有那麼不好嗎？」、「看得出來中間的車主是狠角色」、「看來停中間的這台很不行，上下車都沒在注意的嗎？」、「中間的車主是在哈囉」、「遇到無法談判的殺手，只好DIY自我防禦」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我也在停車場被人家撞凹，調監視器有視線死角，對方不承認也沒轍」、「真的，以前隔壁停車位主人超級沒品的，門常常撞凹，還好當時是老車就沒跟他計較」、「我的車早就被兩邊開門的車頂到數不清了，所以我開門也只能頂回去了」、「我在武嶺停車場也碰過⋯還是成年人，然後口頭道歉當沒事，而我才剛傾家蕩產烤漆」。