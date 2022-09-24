「黑輪」買成「關東煮」女友垮臉 小情侶吵架釣出文豪老闆發文勸架

一名男大生抱怨，日前女友到台中找他，想吃「黑輪」便拜託他出去買，於是原PO就買了「關東煮」回家，認為這兩者是差不多的東西，沒想到女友看到後當場垮臉，隔天甚至堅持自己搭車回台南不讓他送，讓他十分不解，認為女友的行為「無理取鬧」。

男大生在《Dcard》發文，提到自己和女友是遠距離戀愛，前幾天剛好女友來台中玩順便住他的租屋處，「她跟我說有查到一間『歐戀』（黑輪台語）聽說很好吃，就叫我去買回來，晚上懶得出門可以在家看劇休息」，原PO覺得提議不錯便出門隨便買了一間關東煮回家，「想說黑輪也沒差多少，而且我印象中的黑輪不就關東煮，那種可以喝湯的」。

女友看到他買回來的食物問他「這什麼？」，他回答「關東煮啊，阿不然咧」，結果女友臉色大變，邊吃邊臭著臉，事後原PO問女友在不爽什麼，女友解釋「我就說要黑輪咩」，原PO還是一頭霧水「是我搞不懂黑輪，還是我搞不懂關東煮？黑輪不就是關東煮？」

貼文一出後引發熱議，事件中的女主角對此發文表示他們兩人已言歸於好，當初有用手機查店家名稱給男友，還說要炸的那家，是男友沒有仔細看才會搞錯，「那天我們也沒大吵，因為男友整個反應都超讓人傻眼，他說我臭臉，但當天看電影我還有跟他說話，是他自己跟著生悶氣」，她還強調「黑輪跟關東煮還是有差好嗎？」

網友看到後紛紛留言「結果跟我猜的一樣把黑輪美聽成黑輪咩，笑死」、「好久沒看到這種小打小鬧」、「黑輪、甜不辣、關東煮這三個到底差在哪」、「如果你真的想吃，事後也可以自己出門去買啊」。

除此之外，也意外釣出黑輪店家老闆發表貼文，表示「希望情侶同學們可以不要為了黑輪吵架」，並招待這位男大生到店裡來領一份情侶套餐。老闆也想起自己學生時代的戀愛，盼這對情侶可以珍惜每一次爭執後的重圓「感情在磨合以後，你們終究會走到不太需要花費力氣就會自然牽起手、自然地吵架然後和好、自然地看著彼此咀嚼食物的模樣而傻笑，好輕易就能感覺到彼此相愛的地步。最後你們會覺得連感慨都多餘，從兩個世界走成一個世界是世界上最幸福美好的事」。