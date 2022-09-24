好怕失禮！他苦惱「入厝禮該送什麼」 過來人大推1物絕不踩雷

送禮是一門學問，不僅要不失禮儀，假使能送到對方心坎裡就更好了。日前一名網友在網路上發文，表示自己準備要去參加堂姐的入厝趴，但很煩惱究竟該送什麼禮物，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「入厝禮～不失禮的禮物」為題發文，原PO透露這禮拜要參加堂姐的入厝趴，也有先打聽一下對方有沒有缺什麼，「原本想說有小孩的家庭每天都會下廚，那送個大同電鍋或氣炸鍋，不失禮吧！」沒想到，對方買冰箱時就已經有送電鍋了，而且基本的小家電也都有了，原PO因此困惑發文詢問大家，「也不太想送花花草草的植物，還有什麼能參考呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「高級水果，現場切大家一起吃」、「建議直接問需要什麼，不然超容易送到有的或是不對的」、「一般都會送電器吧」、「之前送過掃拖機器人，但一定要確認對方需要」、「炒菜鍋，常炒的總是會換新鍋，她收到可以備著」、「我都送除濕機，一般人入厝前大多都還沒買好，就算已經買了，多一台也可以放不同房間使用」。

另外，有大量網友點名「紅包」，「直接包紅包」、「包紅包或禮卷」、「絕對是紅包，主人可能會怕想要的太貴不好意思」、「親友可以直接包紅包或禮券吧，同事送錢就比較尷尬」、「最實用真的是錢，我收到最開心的也是錢」、「紅包，讓對方自己買」。