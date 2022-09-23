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在家怎麼煮出「網咖風味泡麵？」 網歪樓：鍋子不能洗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「要怎麼煮出網咖風味的泡麵？」不少人歪樓表示「不要洗鍋子，就可以很有味道」。示意圖／ingimage
一名網友好奇「要怎麼煮出網咖風味的泡麵？」不少人歪樓表示「不要洗鍋子，就可以很有味道」。示意圖／ingimage

網咖除了提供超快網速，方便大家玩遊戲外，還販售不少零食、泡麵，增加顧客的消費意願。日前有位網友表示，他想學網咖煮「排骨雞麵」口味泡麵，但發現無論怎麼煮，都無法超越網咖的風味，好奇差異在哪裡？話題引出其他網友幽默表示「要煮出網咖風味，鍋子就不能洗」。

一名網友在PTT發文表示，他想學習網咖煮泡麵的口感，於是在家用鍋子煮「排骨雞麵」泡麵，裡面加入常見網咖配料如雞蛋、貢丸、魚板、蔥花，但吃起來跟用碗泡的差不多，好奇「一樣的泡麵口味，要怎麼做出網咖的味道？雖然無法用言語形容，但網咖吃起來就是比較好吃」。

對此，有內行人指出「網咖都會多加一瓢味精」、「水量要減半才像，這是重點」、「要加糖、全程大火，隨便攪一攪就可以」、「要用大火，網咖為了省時間，都會火開很大，而且他們用鍋燒意麵的鍋子，你可以試試看」、「水滾了才能加麵，要遵守3分鐘原則，調味粉跟醬料包要3分鐘一到就放入鍋中」。

也有網友歪樓搞笑回覆，認為「關鍵在於鍋子不能洗」、「要用陳年老鍋，煮過20幾種泡麵以後，就會像網咖的泡麵了」、「冷氣開大一點，要有煙味，陳年老滷是關鍵」、「你的鍋子太乾淨了，要先玩4個小時遊戲，還要讓湯頭有點二手菸，最後再把泡麵放在冷氣口」。

泡麵 PTT

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