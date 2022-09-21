形狀捲捲像「電話線」是什麼菜？ 內行人曝正確名稱

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在便當盒裡看到一樣很常見卻又叫不出名字的菜，於是上網尋求解答。 圖擷自爆廢公社
原PO在便當盒裡看到一樣很常見卻又叫不出名字的菜，於是上網尋求解答。 圖擷自爆廢公社

不論自助餐或者家常菜，常常可以看到有一道造型特殊卻讓人叫不出名字的菜，捲曲形狀讓不少人看了覺得就像是電話線一樣，有網友就在臉書詢問這道菜的菜名，引起不少人搞笑歪樓。

原PO在臉書「爆廢公社」笑說日前買便當時老闆問他要什麼菜，但他叫不出這道菜的名字，只好依照外型表示要「電話線」，讓老闆聽了一頭霧水。

從原PO貼出的照片看到，便當裡的菜色除了飯，還有荷包蛋，但當中有一樣菜雖然常見，卻叫不出名字。這道菜的形狀呈現捲曲狀，一條一條的宛如電話線，咬起來口感很有嚼勁。

照片一出，鄉民們各自分享特殊的說法，「雙股螺旋DNA」、「我都叫捲捲」、「那個捲捲的」、「老闆…要那個（用指的）」、「像阿婆的頭髮」、「我也叫它電話線」、「像電話線一樣的海帶」、「老闆我要那個那個那個黑色的電話線切一段一段的」、「我都說QQ」、「我會跟他說像可樂果的菜，可是是黑色的」。

有內行人提出正解，「人叫它『捲捲的海帶』、『電話線菜』，其實這個海藻的本名叫做海茸，營養價值勝過許多便當菜。在便當裡經常可以看到一道菜，顏色很深，形狀跟螺肉相似，呈現怪異螺旋狀，吃起來口感Q彈，味道就跟海帶、海帶芽等海菜相近」。

爆廢公社

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