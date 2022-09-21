鐵粉因田馥甄演唱會取消賠萬元！買宵夜解悶遇驚喜 他讚高雄人溫暖

歌手田馥甄日前在高雄巨蛋舉辦的「一一巡迴演唱會」一波三折，先是遇到疫情延期、又因為感冒失聲再度延期、最後考量到連日發生多起地震因此取消，不少粉絲都相當失望。然而，一名網友在臉書上發文，分享自己在高雄遇到的溫暖故事，直呼「謝謝鹹酥雞爺爺補償我的難過」，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO在貼文開頭就直呼「我要抱怨高雄人真的很溫暖耶！好愛高雄！」原PO透露自己是田馥甄的鐵粉，但因為演唱會最後不幸取消，讓他心中不免感到失望和生氣。

原PO表示自己買了三場演唱會的票，不僅第一次延期的住宿不能退，連第二次取消的也不能退費，「其實前前後後不算門票，大概賠了快三萬，六晚飯店加來回高鐵票加租車等等」。

然而，原PO提到因為心情鬱悶，於是打算吃宵夜來轉換心情，沒想到卻遇到很有人情味的鹹酥雞店爺爺。爺爺詢問原PO是外地來玩的嗎？原PO簡單回應自己是來看表演，但被取消了。

爺爺馬上聯想到田馥甄的演唱會，因此原PO相當驚訝，「對！我就是被取消田馥甄的，損失慘重」。爺爺表示聽說一個人理賠兩萬元，並詢問這樣可以拿回多少錢，原PO回應「我沒聽說，這個應該是假消息」。

這時鹹酥雞也好了，爺爺表示全部只要100元，並補上一句「不要客氣，你再推託就不要給我錢了」。整袋內容物有鹹酥雞、魷魚、雞屁股、雞皮、豆乾，原PO感動直呼「你是不是對我太好了，謝謝鹹酥雞爺爺補償我的難過」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我愛高雄⋯哪一家可以偷偷說嗎？下次回去也要光顧一下爺爺的店」、「要請Hebe在演唱會感謝名單中加入鹽酥雞爺爺」、「真的很溫暖的爺爺」、「推爺爺，魔鬼中的天使」、「阿北都比田馥甄對你好」、「高雄人就像高雄天氣一樣的暖」、「賠三萬很難不走心耶，鹹酥雞老闆真是溫暖」。

另外，留言處也有不少相同處境的網友，「我也是腦粉，飯店從上星期改一次到現在不能退，只好改變心態，當作從桃園到高雄二日遊」、「我也是受災戶⋯前後損失也是萬元」、「我也是苦主之一，現在至少有發放螢光棒當紀念了」、「我買到的是星期日那場，在第二次延期我就怒退票了，我是住台南都騎車下去，沒有交通的問題，單純覺得等太久，把我的熱情磨光光了」。