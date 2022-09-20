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強震讓南美館僵屍動了！ 驚呆歐洲在台辦事處主任：意想不到的效果

聯合新聞網／ 綜合報導
台南市美術館的殭屍展吸引許多民眾前往朝聖，地震當下有民眾拍到「殭屍動起來」的奇特畫面。圖／南美館提供
台南市美術館的殭屍展吸引許多民眾前往朝聖，地震當下有民眾拍到「殭屍動起來」的奇特畫面。圖／南美館提供

台東池上18日下午驚傳6.8強震，全台有感，連遠在台南美術館的殭屍都被震到動了起來，嚇得現場民眾驚呼連連，不少人仍鎮定舉起手機錄下這難得景象，畫面曝光後笑翻大批網友，連歐洲價值安全政策中心在台辦事處主任葉皓勤（Marcin M Jerzewski）都轉推表示「真是意想不到的效果」。

台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」特展主打「逼真殭屍」，自6月25開幕以來吸引大批民眾前往朝聖。一名網友18日在推特發文分享看展影片，並配文寫道「去博物館看殭屍展，遇到地震特別可怕！殭屍動起來了」。原來該網友於18日下午2時44分地震發生當下正在看展，強震一來讓懸掛著的3具殭屍彷彿動了起來，他錄下影片上傳後吸引近6,000人喜歡、1,200多人轉推。

許多網友被這奇特景象逗笑，「殭屍：我也想跑」、「這時候，有點想笑，感覺這個現場氣氛，應該是殭屍展覽以來最好的一次」、「天時地利人和，4D立體呈現在眼前」、「為什麼你看的殭屍比較好玩？」、「殭屍即興演出耶」、「這下子真的屍變了」。

歐洲在台辦事處主任葉皓勤（Marcin M Jerzewski）也於推特轉發該則影片並寫道，「台南美術館主辦的鬼鬼祟祟的『亞洲的地獄與幽魂』，台灣島周圍經歷明顯的地震活動，帶來了一些意想不到的特殊效果」。

更有網友對周遭民眾的鎮定表現感到訝異，「居然不避難，都在拍殭屍......」、「台灣人真的不怕地震，還在那邊拍照打卡」、「哈哈哈哈，殭屍和拍攝者都很淡定」。

地震 台東 台南美術館

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