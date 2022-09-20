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情勒、逼補習、愛比較... 他列「典型亞洲父母語錄」：變千古罪人

聯合新聞網／ 綜合報導
「亞洲父母」對孩子的教養方式時常引起討論。圖／123RF
「亞洲父母」對孩子的教養方式時常引起討論。圖／123RF

東西方文化大不同，父母管教子女的方式也大相逕庭。一名網友在Dcard整理出「典型亞洲父母」的特質，他開玩笑表示：「我很懷疑全亞洲的父母都有一樣的天線，為什麼行為模式跟說出來的話都87％像。」引發網友共鳴。

原PO指出典型亞洲父母的特徵「情緒勒索」，如常見的語錄：「都是為了你好」。他也分享自身經歷，先前早就和朋友約好這周要出遊，但家人臨時約聚餐，父母便開始碎念：「都不懂得陪陪父母」、「以後我們不在，你後悔也來不及了啦」，他無奈表示這會讓自己罪惡感超重、感覺是個千古罪人。

父母「愛比較」也是常見的特徵，原PO表示，過年過節親朋好友聚在一起時總要把所有人的工作成就拿來檢討一次，「有趣的是，當你把他們那套照搬過來講，他們就會說：『別人家是別人家，我們家是我們家。』」

除此之外，「學英文」也是許多亞洲父母在意的事情，網友認同提前為長大後做準備、提升競爭力是好事，但有時還是會希望能找回童年遺失的自由。

最後一點「不道歉」引發許多網友共鳴，原PO分享自己青春期和父母大吵後，大家總會突然和好，他直言：「個人蠻不喜歡大人拉不下臉、死不認錯的模樣，期許我以後不要也成為這樣子的大人。」 他也放上梗圖開玩笑表示：「亞洲父母道歉法：快來吃飯啦。」

貼文引起許多「典型亞洲父母」的子女留言補充父母語錄：「你這什麼態度」、「這樣做都是為了你好」、「天下無不是的父母 」、「我這麼辛苦是為了誰」等。

親子教養 Dcard 情緒勒索

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