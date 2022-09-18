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直擊地震當下！ 百噸重台鐵列車被晃到「車輪離地」
昨（17日）晚間台東縣關山鎮發生芮氏規模6.4地震，此後就不斷有大大小小地震發生，今天下午2點44分更發生規模6.8強震的「主震」，各地災情不斷。也有在台外國網友分享台鐵區間車劇烈搖晃的影片，畫面相當驚人。
該名網友在推特分享台鐵區間車靜止於月台情況下，被突如其來的強震晃到明顯「左右擺動」，車輪幾乎離地，有人直呼「我的媽呀」，月台上的旅客也都紛紛蹲下避難，直到搖晃緩和才拿起行李起身，影片被上傳至推特至今已吸引超過5萬人次觀看。
Tremor de terra em Taiwan 😬😬 pic.twitter.com/v0zl8AeuF6— joao paulo (@joaopau82561213) 2022年9月18日
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