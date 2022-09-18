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不注意也難！選舉看板太有「梗」 台灣貓黨：不投我的都是狗

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為投票示意圖。 報系資料照片
圖為投票示意圖。 報系資料照片

今年(2022)九合一選舉將於11月26日舉行，各候選人卯足全力跑行程、掛上競選看板，為的就是讓選民留下深刻印象。近日有網友在Dcard發文表示，許多候選人的廣告看板都非常「有梗」，網友們也紛紛PO出過去有趣的看板廣告，引網友熱議。

原PO表示，趁中秋連假回嘉義時，看到競選人的廣告看板寫「去你的」，也有聽到幾位民眾議論紛紛，令他嘆「現在政治設計都那麼有梗的嗎？」

原PO表示，看到競選人的廣告看板寫「去你的」，表示非常勇敢。圖擷自Dcard
原PO表示，看到競選人的廣告看板寫「去你的」，表示非常勇敢。圖擷自Dcard

「宏敢」台語諧音引發網友聯想。圖擷自Dcard
「宏敢」台語諧音引發網友聯想。圖擷自Dcard

競選看板上，大紅色的「幹」字嚇壞許多網友。圖擷自Dcard
競選看板上，大紅色的「幹」字嚇壞許多網友。圖擷自Dcard

有網友表示，想吸引年輕選票當然就要開始玩「梗」，畢竟老一輩的多數都是看黨在投票，擺什麼照片都沒有差別，黨名標註清楚就好。

也有網友貼出過去的競選看板，直呼「有人能比柱姐還火爆嗎？」更有些看板並非是要選舉，純粹「是來亂的」，還有「台灣貓黨」也掛上看板文宣。

洪秀柱的競選看板，該形象照大拇指指向左方，搭配斗大的白底字「我比他更好」，暗諷隔壁候選人。圖擷自Dcard
洪秀柱的競選看板，該形象照大拇指指向左方，搭配斗大的白底字「我比他更好」，暗諷隔壁候選人。圖擷自Dcard

有網友PO出，有民眾純粹僅是想掛廣告。圖擷自Dcard
有網友PO出，有民眾純粹僅是想掛廣告。圖擷自Dcard

「台灣貓黨」也曾掛上文宣，嗆辣標示「不投我的都是狗」。圖擷自Dcard
「台灣貓黨」也曾掛上文宣，嗆辣標示「不投我的都是狗」。圖擷自Dcard

許多網友紛紛留言表示，「不會太不吉利嗎？『宏敢』」、「第一次看到好好笑喔…哈哈哈」、「現在選舉哪次沒有譁眾取寵」、「必須投給台灣貓黨」、「有臺灣狗黨嗎？」

九合一選舉 廣告 2022大選 競選看板

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