崩潰！因主管一句話 中秋禮金3千元改換成月餅禮盒

中秋節是華人社會中非常重要的節日之一，在台灣許多公司企業也都會在三大節日（春節、端午、中秋）發給員工禮金予以慰勞獎勵，不過有一名網友抱怨今年原本可以拿到3000元中秋禮金，卻因為主管一句話，禮金變成月餅，讓他相當火大。

這名網友在臉書「爆怨2公社」表示，本來公司在今年中秋節要發給每位員工1人3000元禮金當中秋節禮物，沒想到有位資深主管竟然說「現在25歲以下年輕人喜歡月餅，我們要留住年輕人」，就因為這句話，讓公司改變主意，將禮金換成2個1600元的月餅禮盒，讓原PO非常無言。

原PO哀怨地抱怨說「月餅高熱量又不好吃，為了年輕人，我們不斷委屈犧牲自己，就為了讓年輕人留下來，但我真的不能理解，為何不直接拿現金」。

鄉民們看了全都吐槽這名主管的說法，「資深主管該不會副業在賣月餅吧？」、「傻蛋才要月餅，現金較實在」、「我沒聽過年輕人喜歡月餅的」、「那是主管自己想吃月餅或想拿月餅送人吧」、「寧可現金，也不要禮盒啊」、「年輕人拿的是餅，主管拿得是回扣，老江湖」、「最好年輕人愛吃月餅啦，從中秋前放到中秋後，沒人吃就是沒人吃，明明就是主管想要撈好處」、「年輕人絕對選現金，誰跟你喜歡吃月餅啊，別假裝年輕騙人喔」。