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「體育交流村」變「配偶交換村」 看了臉紅的英文看板放三年才換掉

聯合新聞網／ 綜合報導
宮城縣一處看板因為一字寫錯，英文部分竟成了「配偶交換村」。圖擷取自Jタウンネット
宮城縣一處看板因為一字寫錯，英文部分竟成了「配偶交換村」。圖擷取自Jタウンネット

俗話說「失之毫釐，差之千里」，有時在語文用字上，可能只是一個小地方疏忽寫錯，所表達的意思就有可能出現巨大差距。近來就有網友，發現一塊公共看板因為寫錯一個地方，結果本來正常的地點標示，卻瞬間出現了讓人有些害臊的內容。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於宮城縣南三陸町的某塊看板上，日文雖然標記著「體育交流村」的字樣。然而仔細看向英文，卻發現原本應該譯為「Sports Exchange Village」的文字，卻不慎把「Sports」寫成了「Spouse」，意思為「配偶」。因此看板英文也從「體育交流村」變成了「配偶交換村」。

一位在日的外國網友「daniel friedrich」近來在twitter分享這件事，引起許多網友的關注。當地機關因此發現居然犯下嚴重錯誤後，也立即在上個月更換成翻譯正確的看板。然而原看板是從2019年便已經開始設置了，也就是到今年為止的三年多期間，公告英文一直都是令人害臊「配偶交換村」。

目前看板已恢復正常翻譯。圖擷取自Jタウンネット
目前看板已恢復正常翻譯。圖擷取自Jタウンネット

網友們也紛紛開玩笑表示「官方太懶了」、「我可不能讓老婆發現這裡」、「你以為你是來換配偶的，其實你是被換的」、「做這看板的人，AV業在對你招手」、「雖然很好笑，不過若是大家都願意花時間指正，其實會讓事情變得更好」。

日本

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