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「台鐵禁售無座位車票」利弊引發話題 PTT兩派網友意見分歧

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵部分列車沒有販售無座位車票。 示意圖／聯合報系資料照片
台鐵部分列車沒有販售無座位車票。 示意圖／聯合報系資料照片

每到尖峰時間或是特殊節日，台鐵總是擠滿人潮，不少返鄉旅客和出遊民眾都仰賴火車，甚至還需要提前進行搶票。不過，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「台鐵目前是先無限期禁售站票？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「台鐵禁售站票目前沒有期限？」為題發文，原PO提到台鐵現在仍然持續禁售太魯閣、普悠瑪、新自強號的站票，「搜尋站上、網路新聞，沒看到多少相關的新聞或討論，也沒找到台鐵公告說禁售到何時」，原PO表示只能從電子票證網頁，查到某些列車不販售站票。

然而，根據臺灣鐵路的電子票證乘車資訊，上面清楚寫道「為維護旅客乘車安全及服務品質，本局太魯閣、普悠瑪列車、團體列車、郵輪式列車、專開列車及其他本局指定列車均不發售無座票，如旅客非持當日當次列車車票（含定期票、悠遊卡、一卡通及愛金卡）搭乘，即為無票乘車，本局將依鐵路法第49條規定對持無效票乘車旅客加收50%票價」，而資料的最後更新日期是今年3月31日。

對此，原PO好奇詢問大家，「是因為禁售之後，沒什麼反對聲浪，所以目前先無限期禁售嗎？」貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以後不開放最好」、「不開放站票，舒服」、「3000型不開放站票，最好以後也不要開放了，恢復乘車品質超棒的」、「真的覺得不要開放站票，改採自由座對號座車廂分離比較好，坐著還要面對被放屁風險」、「說真的不開放站票，乘車品質變得很好」。

另外，也有網友持不同想法，「3000型不開放站票，那至少要有自由座吧」、「看看台東能刷卡的有幾個車次？往高雄或台北一天只剩下2到3台，現在南迴就是一堆不能刷卡的車」、「可以不要因為台鐵沒本事抓站票，就懲罰偏遠地區民眾，連站票都沒得買好嗎？」、「西部大量使用後應該是很難堅持」。

最後，也有網友提出建議，「趁機把自強號全面取消站票，並推出自由座車廂，搭乘品質上來了，才能吸引旅客搭乘」、「部分班次可以限當日當次限量，一節車廂最多5張+前2節車廂不開放」、「個人覺得要賣站票，至少車上要設計給站著的人抓的東西」、「開放幾節自由座車廂好了，可以滿足買不到票的旅客，也可以滿足那些對站票不爽的人」。

台鐵 PTT 票價

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