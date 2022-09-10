幫妻換iPhone 14獲意外驚喜 他笑：各位媽媽知道怎麼做了吧？

iPhone 14發表後，各大電信業者也開放預購，果粉們躍躍欲試地想趕緊入手新機，一名男網友表示老婆告訴他手機有問題，他二話不說立刻幫太座續約換了新iPhone，當天晚上老婆對他變得很溫柔，連睡衣也換新，讓男網友笑說「各位媽媽們知道怎麼做了吧？」

男網友在臉書「爆廢公社二館」寫道，自從iPhone 14發表後，老婆就開始抱怨手機怪怪的，一下當機、一下不能充電，他心想剛好也差不多可以續約了，於是就帶老婆去辦續約換iPhone 14給她。

當天晚上要睡覺時，原PO發現老婆的眼神變得迷人，說話也很溫柔，笑容變得更燦爛，就連晚上睡覺的睡衣也更新了，讓他笑說「各位辛苦的媽媽們知道怎麼做了吧？我就幫忙各位到這了」。

貼文笑翻眾人，「標準的花錢又傷身」、「買到之後，過來人就知道，好日子只有那幾天而已」、「然後只有在用line跟網購功能」、「夭壽！這樣很多老公要開始口袋變淺了」、「拿過手後，就打回原形」、「哎唷，我老婆13出的時候，充電孔也是莫名壞掉不好充，該不會有掛？」、「難怪我老婆的手機一直給我兒子玩」、「全台媽媽手機大當機」。