今年中秋節用「這1物」烤肉 大票網秒嚇瘋：中元普渡剩下的？

一年一度的中秋節即將來臨，不少人都會和親朋好友相約烤肉，其中有些人偏好選擇較為方便的電烤爐，也有人習慣使用傳統的烤架搭配木炭。一名男網友在臉書上發文，分享一款造型超特殊的木炭，而貼文曝光後也掀起討論。

一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，紙箱內裝著一顆一顆黑色骷髏頭造型的木炭，大小大約是一個手掌大。對此，原PO在貼文中寫道，「又到烤肉的季節了，讓我推薦一下烤肉恩物，保證難忘的中秋佳節，請參考跨麥喔」。

不僅如此，燃燒前的木炭呈現全黑色，但燃燒後卻會變成灰灰白白的顏色，骷髏頭造型木炭搭配上傳統長型木炭，乍看之下很像鬼屋會出現的造景，甚至會讓人聯想到人死後火化的畫面。 黑色骷髏頭造型的木炭燃燒後看起來相當恐怖。圖擷自 爆廢公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我好喜歡這個酷酷的東西」、「感覺今年烤肉有戲喔」、「準備起來萬聖節可以用」、「這個很讚耶」、「好特別但很好笑」、「這燒不燒都可以當裝飾」、「想買這種的回來烤」、「今年烤肉聖品欸」。

另外，也有網友做出聯想，「烤肉前要喊火來了快跑」、「燒這個會一直看到自己祖先吧」、「『烤你的死人骨頭』這句話被實體化了」、「這是中元普渡剩下的？」、「這個很像在焚化場烤肉的感覺，烤完記得撿骨喔」。

最後，也有網友會有所顧忌，「是不是想把長輩們給氣死？」、「阿嬤可能不行」、「這造型的木炭，烤出來的肉我不敢吃」、「阿嬤看到會嚇死」、「這個會被長輩打到不認得親爸親媽吧」、「我覺得我買回去家裡的人會揍我」、「我怕我買了會被我爸拿掃把打」。