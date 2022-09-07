快訊

紅茶放冰箱後變混濁是不是變質了？專家曝原因：不用急著倒掉

內政部宣導反詐騙酸「台灣吃海鮮很奢侈」 挨轟帶頭霸凌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上廁所見這幕超尷尬 他買抽取式衛生紙卻拉出「長長一串這啥」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO上廁所時發生尷尬狀況，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO上廁所時發生尷尬狀況，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

市面上的衛生紙種類百百種，不僅有常見的抽取式衛生紙，也有價格相對便宜的捲筒式衛生紙，民眾可以依照自己的需求進行選購。不過，一名男網友日前在臉書上發文，分享自己買到一包「完全沒有裁切」的抽取式衛生紙，而尷尬狀況曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，浴室洗手台裡面放著一包紅色外包裝的抽取式衛生紙，本來應該是要張張分離的，但疑似這包是瑕疵商品，導致原PO一拉就把全部衛生紙都拉出來。對此，原PO在貼文中無奈寫道「我以為我買的是抽取式衛生紙，原來是圍巾」。

原PO買到沒有裁切好的抽取式衛生紙。圖擷自爆廢公社
原PO買到沒有裁切好的抽取式衛生紙。圖擷自爆廢公社

貼文曝光後吸引討論，不少網友笑翻表示，「還好不是皇上賜的三尺白綾」、「而且還是賭神的圍巾」、「我們家的抽取式濕紙巾也是一樣」、「你運氣很好，很少見的NG商品」、「簽王」、「這是無切的」、「一包僅一抽」、「不這樣做，衛生紙用太慢」、「滾筒式衛生紙，裝錯了」、「自己手動撕開吧！哈哈哈」、「抽取式衛生紙的新定義，用多少抽多少」、「其實⋯那個是裹腳布」。

衛生紙 爆廢公社 圍巾

延伸閱讀

情侶下車後座椅留下大片滿滿紅漬 運將一擦激動氣瘋

鄰居送她「爆毛神蛋」 內行人一眼辨出後急勸：千萬不要生吃

還有人記得國道收費站？大票網淚喊：小時候都會搶著給回數票

老婆送近萬元皮夾只裝「這3張」 大票人夫羨慕：簡直身在豪門

相關新聞

上廁所見這幕超尷尬 他買抽取式衛生紙卻拉出「長長一串這啥」

市面上的衛生紙種類百百種，不僅有常見的抽取式衛生紙，也有價格相對便宜的捲筒式衛生紙，民眾可以依照自己的需求進行選購。不過，一名男網友日前在臉書上發文，分享自己買到一包「完全沒有裁切」的抽取式衛生紙，而尷尬狀況曝光後也掀起討論。

2022國慶主視覺出爐 網對比12年Logo驚覺：都是政黨色

距雙十國慶剩約1個月，國慶籌備委員會今（6）日召開記者會，由慶籌會秘書長陳宗彥宣布今（2022）年的國慶主題為「守土衛國 你我同行 TAIWAN NATIONAL DAY 2022」，並公開以「大地綠」、「海洋藍」、「暖陽黃」及「天幕青」4色組成的主視覺Logo，其設計也掀起網友討論。

老婆送近萬元皮夾只裝「這3張」 大票人夫羨慕：簡直身在豪門

每對夫妻都有屬於自己的相處之道，有些人習慣兩人薪水分開管理，也有些家庭是由老婆一人負責分配。日前一名男網友在臉書上發文，表示老婆買了一個近萬元的皮夾給他，但每天的零用錢只有300元，而貼文曝光後也掀起討論。

阿堂鹹粥漲價 台南在地人揭「歷史地位」：全台灣最屌

台南知名美食「阿堂鹹粥」，9個月以來連續進行兩次價格調漲，目前更將一碗粥漲至260元，引發不少饕客不滿。然而，身為在地台南人，還有「鳳梨王子」之稱的楊宇帆在臉書上發文，直呼「阿堂就是全台灣最屌的鹹粥！」而貼文曝光後也掀起討論。

台灣公廁是否比照國外收費？ 網友一面倒狂推「我願意」

民進黨台北市長候選人陳時中3日上午舉行記者會，廣設公廁免治馬桶，並推出影片，使得輿論開始討論相關議題。近期就有網友提出，在荷蘭的阿姆斯特丹有「付費公廁」，並詢問若在台灣是否願意付費，引起許多網友回應。

中秋烤肉地雷食材曝光 全場點名這幾樣「根本是來亂的」

一年一度的中秋節即將來臨，不少人除了吃月餅，還會和親朋好友相約烤肉。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「最討厭看到的烤肉食材是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。