上廁所見這幕超尷尬 他買抽取式衛生紙卻拉出「長長一串這啥」

市面上的衛生紙種類百百種，不僅有常見的抽取式衛生紙，也有價格相對便宜的捲筒式衛生紙，民眾可以依照自己的需求進行選購。不過，一名男網友日前在臉書上發文，分享自己買到一包「完全沒有裁切」的抽取式衛生紙，而尷尬狀況曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，浴室洗手台裡面放著一包紅色外包裝的抽取式衛生紙，本來應該是要張張分離的，但疑似這包是瑕疵商品，導致原PO一拉就把全部衛生紙都拉出來。對此，原PO在貼文中無奈寫道「我以為我買的是抽取式衛生紙，原來是圍巾」。

原PO買到沒有裁切好的抽取式衛生紙。圖擷自 爆廢公社

貼文曝光後吸引討論，不少網友笑翻表示，「還好不是皇上賜的三尺白綾」、「而且還是賭神的圍巾」、「我們家的抽取式濕紙巾也是一樣」、「你運氣很好，很少見的NG商品」、「簽王」、「這是無切的」、「一包僅一抽」、「不這樣做，衛生紙用太慢」、「滾筒式衛生紙，裝錯了」、「自己手動撕開吧！哈哈哈」、「抽取式衛生紙的新定義，用多少抽多少」、「其實⋯那個是裹腳布」。