老婆送近萬元皮夾只裝「這3張」 大票人夫羨慕：簡直身在豪門

每對夫妻都有屬於自己的相處之道，有些人習慣兩人薪水分開管理，也有些家庭是由老婆一人負責分配。日前一名男網友在臉書上發文，表示老婆買了一個近萬元的皮夾給他，但每天的零用錢只有300元，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，黑色短夾上有著簡單的小設計，裡面放著三張紅色的百元鈔票。對此，原PO在貼文中寫道「老婆說買了一個近萬元的皮夾給我，可是擺脫不了我一天只有300元的命啊！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「建議把皮夾賣掉，這樣拿錢就感覺富有」、「那一萬可能不是皮夾，是包包，然後皮夾是送的」、「那你每天帶10300出門⋯很有錢」、「男人就是要有一個有外表而沒內涵的錢包」、「把300對折就有600的厚度」、「用五位數錢包保護三位數財產」。

另外，也有許多人夫表示深有同感，「羨慕你一天還有300」、「我一天不到300」、「你一天300嫌什麼，我才你的一半欸」、「一天竟然還有300！羨慕了」、「一天有300，根本就身在豪門」、「你比我多，該感到開心了」、「一天300很多了」、「兄弟，一天300對我來說爽到翻天」、「我一天100而已，還包含早餐」。