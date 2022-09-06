快訊

影／永和分屍3胞兄看孝順弟弟最後一眼 哭喊：怎麼死這麼慘

連千毅在住處「遭警方逮捕」 疑涉嫌NFT詐騙洗錢

恩恩爸求償「1元國賠」 新北市府3機關審議結果出爐了

老婆送近萬元皮夾只裝「這3張」 大票人夫羨慕：簡直身在豪門

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO一天的零用錢只有300元。圖擷自爆廢公社
原PO一天的零用錢只有300元。圖擷自爆廢公社

每對夫妻都有屬於自己的相處之道，有些人習慣兩人薪水分開管理，也有些家庭是由老婆一人負責分配。日前一名男網友在臉書上發文，表示老婆買了一個近萬元的皮夾給他，但每天的零用錢只有300元，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，黑色短夾上有著簡單的小設計，裡面放著三張紅色的百元鈔票。對此，原PO在貼文中寫道「老婆說買了一個近萬元的皮夾給我，可是擺脫不了我一天只有300元的命啊！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「建議把皮夾賣掉，這樣拿錢就感覺富有」、「那一萬可能不是皮夾，是包包，然後皮夾是送的」、「那你每天帶10300出門⋯很有錢」、「男人就是要有一個有外表而沒內涵的錢包」、「把300對折就有600的厚度」、「用五位數錢包保護三位數財產」。

另外，也有許多人夫表示深有同感，「羨慕你一天還有300」、「我一天不到300」、「你一天300嫌什麼，我才你的一半欸」、「一天竟然還有300！羨慕了」、「一天有300，根本就身在豪門」、「你比我多，該感到開心了」、「一天300很多了」、「兄弟，一天300對我來說爽到翻天」、「我一天100而已，還包含早餐」。

老婆 爆廢公社 人夫

延伸閱讀

情侶下車後座椅留下大片滿滿紅漬 運將一擦激動氣瘋

妹喊「剝蝦會過敏」男友傻傻幫剝她秒吞下肚 正宮怒：吃蝦不會？

和前男友的哥哥交往1個月閃婚 她喊「嫁他才知幸福」

他存5年買2千萬房 交往7年女友開2條件才肯嫁挨轟：吃相難看

相關新聞

老婆送近萬元皮夾只裝「這3張」 大票人夫羨慕：簡直身在豪門

每對夫妻都有屬於自己的相處之道，有些人習慣兩人薪水分開管理，也有些家庭是由老婆一人負責分配。日前一名男網友在臉書上發文，表示老婆買了一個近萬元的皮夾給他，但每天的零用錢只有300元，而貼文曝光後也掀起討論。

阿堂鹹粥漲價 台南在地人揭「歷史地位」：全台灣最屌

台南知名美食「阿堂鹹粥」，9個月以來連續進行兩次價格調漲，目前更將一碗粥漲至260元，引發不少饕客不滿。然而，身為在地台南人，還有「鳳梨王子」之稱的楊宇帆在臉書上發文，直呼「阿堂就是全台灣最屌的鹹粥！」而貼文曝光後也掀起討論。

台灣公廁是否比照國外收費？ 網友一面倒狂推「我願意」

民進黨台北市長候選人陳時中3日上午舉行記者會，廣設公廁免治馬桶，並推出影片，使得輿論開始討論相關議題。近期就有網友提出，在荷蘭的阿姆斯特丹有「付費公廁」，並詢問若在台灣是否願意付費，引起許多網友回應。

中秋烤肉地雷食材曝光 全場點名這幾樣「根本是來亂的」

一年一度的中秋節即將來臨，不少人除了吃月餅，還會和親朋好友相約烤肉。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「最討厭看到的烤肉食材是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

影／上班族靠木棒、石斧還原「石器時代小屋」 下一步曬鹽做土器

現代生活雖然方便，不過有時一切靠著自己的雙手雙腳，遵循古法的原始生活，也散發出一種獨特的魅力。有位日本網友近來就分享，表示他就自己DIY製作了一個原始小屋，體驗當原始時代人類的感覺。

宜蘭路面驚見三黃線！標線作用霧煞煞 網歪樓：愛迪達聯名款

馬路上車流量大，需要相關燈號、號誌、標線來維持交通秩序。然而，日前一名網友在臉書上發文，分享宜蘭市區的馬路上出現「三黃線」，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友好奇真實用途究竟是什麼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。