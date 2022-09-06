阿堂鹹粥漲價 台南在地人揭「歷史地位」：全台灣最屌

台南知名美食「阿堂鹹粥」，9個月以來連續進行兩次價格調漲，目前更將一碗粥漲至260元，引發不少饕客不滿。然而，身為在地台南人，還有「鳳梨王子」之稱的楊宇帆在臉書上發文，直呼「阿堂就是全台灣最屌的鹹粥！」而貼文曝光後也掀起討論。

楊宇帆昨（5）日在臉書上發文，提到台南阿堂鹹粥最近又登上新聞版面，而且一碗鹹粥要價260元，漲幅簡直比房價還驚人。此外，阿堂老闆的回應也是十足老台南店家口氣，「什麼原料漲價聽聽就好，網路上都查得到虱目魚價格」。

楊宇帆透露阿堂鹹粥在台南有其歷史地位，因為早期的虱目魚粥店家，會詢問你要有刺還無刺，而輪切的虱目魚吃完後，挑出的魚刺都可以堆成一座小山丘，「我看了也不會想吃，阿堂算是首創無刺虱目魚鹹粥」。

不僅如此，楊宇帆表示阿堂鹹粥因為位在台南正中西區，大多都是服務當地的士紳，「小吃以前本來不是平民小吃，所以台南市區才會有那麼多小吃，因為城內的人比較有錢」。楊宇帆回憶過去，「十年前，對我來說台南的鹹粥就只有兩間，阿堂跟其他，雖然貴一些，但他的用料也確實澎湃一些」。

然而，楊宇帆感嘆阿堂鹹粥近幾年成為觀光排隊名店，所以自己也就不吃了，「我們台南人就是不愛排隊！」他提到漲價早就已經是阿堂的壞習慣，永遠都是最快漲也最敢漲的，「之前一碗兩百，已經讓有些人打退堂鼓，現在一口氣漲到兩百六，我瞬間看到也是傻眼虱目魚，這碗吃了是會壯陽還是長高嗎？」

不過，楊宇帆嘗試練習用另一個角度看世界，發現做生意不外乎就是供需，「當今天供不應求，站在賺錢的角度，漲價也是很合理。合理，但是不合情，特別又是充滿『人情味』的小吃，這樣很不台南」。但他也直言，「阿堂就是全台灣最屌的鹹粥，不管怎樣，人家也是努力堅持了三代，才有這樣的成績」。

楊宇帆認為若自己是其他鹹粥業者，現在應該要很開心，因為阿堂把鹹粥的天花板拉高，讓大家之後訂定價格的彈性空間變大，也會把一些客人導向其他店，對鹹粥產業部是件好事。

針對不少民眾覺得阿堂很貪心，楊宇帆指出「可能吧，誰不愛賺錢，但他好像也沒有那麼貪」，因為以阿堂的生意跟名聲，大可以再開一間店，觀光客一樣會買單，反正外地人根本吃不出品質差異，「但老闆本人依舊鎮守在本店，安安穩穩把一間店給經營好，經手每一碗鹹粥，這樣的精神，很台南」。

楊宇帆發現「品質」不外乎是阿堂三代的堅持，因為有了品質，然後成為品牌，進而能夠溢價，阿堂根本就是所有開店人的偶像。雖然很多人嫌棄阿堂不僅沒有冷氣，還要在水溝旁邊吃飯，楊宇帆提到「如果真心討厭阿堂，我的建議啦，惦惦就好，愈多的討論，只是讓阿堂更多曝光，讓人產生好奇，會去吃的人根本不在意」。在貼文的最後，楊宇帆寫道「阿堂，依舊是我很驕傲的台南小吃，吃不起，那就努力讓自己配得起」。