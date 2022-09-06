中秋烤肉地雷食材曝光 全場點名這幾樣「根本是來亂的」

一年一度的中秋節即將來臨，不少人除了吃月餅，還會和親朋好友相約烤肉。然而，一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「最討厭看到的烤肉食材是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「烤肉最不想看到的食物是啥？」為題發文，原PO提到烤肉週即將來臨，若要赴約烤肉聚會的話，總不能空手到現場，但又很怕自己帶到大家不喜歡的地雷食材，因此好奇發文詢問「大家最討厭看到的烤肉食材是什麼？」

貼文底下吸引大量回應，其中大多數人點名「雞肉和吐司」，「絕對雞翅，有夠難烤」、「雞腿啊！超難烤」、「雞肉吧！會覺得買的人在想什麼」、「雞腿根本來亂的」、「雞翅真的難烤熟，最討厭之一」、「吐司！一大條是要吃多久？吃完就飽了」、「便宜的袋裝吐司」、「吐司，嫌早餐還吃不夠多嗎？」、「每次烤肉都看到吐司，完全不考慮吃」、「吐司只有窮學生在吃，不然怕吃不飽」、「吐司+1，一整個窮酸」。

另外，也有人認為「不好烤的食材」就是地雷，「玉米，根本吃不爽，還要佔位子」、「地瓜和玉米這類難烤的」、「魚，真的是吃麻煩的，又要花很多時間烤」、「整條魚，有刺又麻煩」、「香腸，每次都烤焦」、「青椒和金針菇，難烤的都不喜歡」、「特別是那種沒有先水煮過的生玉米」、「不要再拿不好烤或不適合烤的蔬菜了」。