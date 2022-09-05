路口驚見窈窕正妹「尋奶啓事」 女童困惑：照片怎麼不是阿嬤

現今的廣告方式十分多元，不僅可以透過電視、廣播、雜誌、傳單，也可以在建築物外張貼廣告看板。一名女網友在網路上發文，表示某次停等紅燈時，小二女兒看見醫美隆乳的廣告看板，母女之間的尷尬互動掀起討論。

一名女網友在臉書「路上觀察學院」上發文，從照片中可以看見，一張黃色廣告看板高掛在房子的外牆上，上面大大寫著「尋奶啓事」、「奶奶快回家」等字眼，一旁還放上身材相當窈窕的年輕女生。仔細一看，看板上還有地址和聯絡電話，原來是主打複合式隆乳的廣告。

原PO表示某次停等紅燈時，坐在後座的小二女兒好奇問道，「這個女生的奶奶不見了嗎？」原PO慌張之下只好趕緊打發女兒，「呃⋯可能⋯她阿嬤走失了吧」。沒想到，女兒又再次追問，「她應該要放她阿嬤的照片才對啊！那有報警了嗎？是走失還是離家出走呢？」對話過程實在是相當尷尬，因此原PO直呼「到底為什麼要放這種讓家長很難解釋的廣告！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「蠻有創意的啊」、「其實這就是奶奶的照片，保養得宜」、「看來台南有很多走失的長輩」、「欸，您不會覺得政治人物的廣告更難對小孩解釋嗎？」、「這是奶奶的數位修復版吧」、「台南很多這種要不得的醫美廣告，害我每次停紅燈都要多看10秒」。

另外，也有網友認為廣告方式不適當，「很討厭這種醫美廣告，台灣女生真的很辛苦欸」、「只能說低俗當有趣吧」、「傻眼至極」、「真的是個很無聊的廣告」、「台灣也太開放了吧！我來美國20年了，到現在還沒有在路上看過這樣子的廣告看板」。

最後，有網友建議可以趁機給孩子機會教育，「是健康教育沒錯啊！到書局翻翻妳能接受的講法，挑個時間好好跟女兒說」、「小二了，可以直接說是整形手術了」、「直接跟她講，沒什麼好不能解釋的，正式正經好好說明，小孩比大人懂事多了」、「家長應該要用光明磊落的態度教育孩子，直接說是隆乳手術即可」、「我會直接說是女生的胸部耶，其實小二了，可以討論這些事了」。