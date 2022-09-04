網問「免治馬桶誰敢用？」 眾人戳破重點：加強這件事才重要

選舉將至，許多參選人紛紛提出政見來吸引民眾注意，盼藉此增加選票，但民進黨台北市長參選人陳時中昨（3）日提出「北市公廁免治馬桶」政見卻惹出爭議，公布的宣傳影片出現廁所窺視的橋段引來不少批評，對此就有網友好奇想問「誰敢用公廁的免治馬桶？」

網友在PTT以「我就問，誰敢用公廁的免治馬桶？」為題，針對陳時中提出的台北市公廁坐式馬桶汰換成免治馬桶提出疑問。原PO說自己連五星級飯店裡的免治馬桶都不敢用，更不用說路邊廁所的免治馬桶，畢竟太多人使用過，難免會擔心噴頭受到汙染變得骯髒。

多數人認為加強清潔才是重點，「連小便斗都很噁了，別提馬桶」、「大部分人連坐式都排斥了還免治，有夠蠢」、「連外面一般馬桶的坐墊都嫌噁了，何況免治馬桶的噴頭。一定一堆女生不敢用啦」、「會護航的大概沒看過公廁」、「沒再清潔過我是不敢用的」、「花錢加強清潔比浪費錢裝還重要好嗎？」、「先不說公廁有多髒，應該問說你這輩子幾次看過有人在打掃公廁」、「好好花錢落實清潔也是種進步，好嗎？」、「以為裝了就不需要花錢找人清潔」。

但也有網友覺得當一般馬桶使用就好，「跟免治馬桶無關吧，所有坐式馬桶你都不敢用」、「屎尿在急，也由不得你」、「你出遊/國都不超過三天？五星不敢用？」、「免治不敢噴的話，就不要噴就好了啊」、「當一般馬桶坐啊」、「那飯店的蓮蓬頭你敢用嗎？」、「排斥坐式的，不知道去日本怎麼玩？」