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網友手拿大疊鈔票炫耀日賺萬元 工作照曝光「用命去換」

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO分享一日工作照，手拿一大疊千元薪水，引起網友討論。圖擷自爆廢公社公開版
原PO分享一日工作照，手拿一大疊千元薪水，引起網友討論。圖擷自爆廢公社公開版

許多剛出社會的民眾都想擺脫低薪魔咒，不過天下沒有白吃的午餐，唯有付出努力才有收穫。有網友近期在「爆廢公社公開版」分享，只見他手上拿著大疊千元鈔票，不過他也貼出日常工作照，只見他揹著數包沙袋，上身彎曲將近90度，相當吃力。

從原PO貼出的工作照可見，地上堆滿數十袋沙包，他疑似扛著沙包來回搬運上樓，一次就搬3袋，賺得是辛苦錢。貼文一出後，網友都留言表示，「靠自己的雙手打拼，真男人」、「羨慕拿現金，我們做網拍可能連個磚塊都搬不起來，連現金也看不到」、「實實在在，膝蓋、腰部護具要準備」。

原PO分享一日工作照，手拿一大疊千元薪水，引起網友討論。圖擷自爆廢公社公開版
原PO分享一日工作照，手拿一大疊千元薪水，引起網友討論。圖擷自爆廢公社公開版

部分網友則認為，「怕沒命花」、「好好存起來，以後的醫藥費可能沒健保給付」、「揹多了小心駝背」、「如果是照片搬運工，建議把錢存好，以後你會常常找醫生約會的」、「真辛苦，工作還要幫忙收貨款」、「一天日薪就兩三萬，是整個工程款吧」。

其中有網友也公開工地搬運價目表，只見上面寫道一米砂搬運2到6樓可獲1000元至3000元不等酬勞，一包水泥搬運2到6樓可獲30元至90元，50包垃圾搬運2到6樓可獲1000元至3000元，質疑原PO一天是否可賺數萬，仍待質疑。

爆廢公社 薪水

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