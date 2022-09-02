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家具行貼布條「結束營業」 眼尖網友發現：每年都喊一次

聯合新聞網／ 綜合報導
一名眼尖網友發現某家具行每一年都寫著「歇業標示」，打算用促銷價吸引顧客，但從2014年至2022年都持續營業。圖擷自PTT
一名眼尖網友發現某家具行每一年都寫著「歇業標示」，打算用促銷價吸引顧客，但從2014年至2022年都持續營業。圖擷自PTT

許多商家在歇業前，會希望能夠清庫存，補貼倒閉虧損的錢，業者會貼出「賠本出售」的告示牌，吸引消費者前往購買打折商品。不過日前有網友要採購家具，用Google Map街景圖一看才發現，某間家具行從2014年到2022年間，每年都換招牌並貼出「歇業告示牌」。

一名網友在PTT發文表示，他最近想要買家具，於是查了台中的家具行，發現從2014年某間家具行就寫著「結束營業，封館」，到了2015年換個招牌又重新營業，2016年掛上紅布條寫「本店鐵定4月30日結束營業，封館不幹了」，沒想到這句話直到2018都還寫著，今年2022年家具行又把「歇業紅布條」拿下，原PO表示「滿有趣的，跟大家分享」。

對此，網友直言「這種今天結束營業的招牌，看看當參考就好，有些店家玩超過20年還沒關門」、「我也看過服飾店寫說租約到期，清倉拍賣清了兩年」、「惡劣又低俗的行銷手法，竟然能夠撐下來」、「這不就是家具行的老梗嗎？」、「我在士林夜市就有看過這種手法」、「真的要倒閉會寫清倉破盤價」、「這種就是今天結束，明天重啟」、「我看過一間鞋店寫要結束營業，結果過了5年才真的關店」。

PTT

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