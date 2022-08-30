颱風接近台灣就「彈開」？ 網笑：軒嵐諾怕被護國神山榨乾

今年的第11號颱風軒嵐諾形成，正逐漸往西移動，但在預報圖中可以明顯看到，移動到接近台灣以東海面時，將會急轉彎「北上」，看起來彷彿像從台灣「彈開」，使得網友表示「是不是怕被護國神山榨乾？」。

颱風軒嵐諾29日升級為中颱，目前軒嵐諾颱風位於日本南方海面，正快速向西移動，預估周四來到琉球那霸以南、台灣以東的海面，打轉之後再逐漸開始北上。雖然颱風直接侵襲台灣的機率不高，但其外圍環流從明日晚間一直到週六都將影響台灣天氣。

根據天氣職人吳聖宇表示，按照預報路徑來看，可能正好位於發布海上颱風警報的邊緣，是否會發布警報仍有待觀察，至於陸上颱風警報的機會則較低。然而從颱風軒嵐諾的路徑來看，可以看到它在接近台灣以東海面時，明顯「彈開」北上，讓PTT網友發文表示「這颱風靠近台灣就被彈開了，是不是有神秘力量？」。

許多網友也紛紛回應，表示「怕被護國神山榨乾」、「台灣有數位媽祖」、「就蔡英文發功把颱風彈開啊，哪次不是這樣」、「天氣控制系統」、「像龜派氣功」、「天選之國阿我們」、「媽祖保佑你敢嘴」、「天氣之子」。