她是你的老師嗎？網整理「五大美女教授」 直呼：太羨慕

聯合新聞網／ 綜合報導
教授教學示意圖。圖／ingimage
教授教學示意圖。圖／ingimage

美女風格百百種，每個人都有各自的審美觀。Dcard有網友分享「五大美女教授」，甚至特地挑選不同風格的大學教授，並以網路上公開的資料來做介紹，原PO也直呼，如果有同學上過這些美女教授的課，「也太令人羨慕了吧！」

第一位 陳縕儂副教授

現職臺大資訊工程學系／資訊網路與多媒體研究所副教授

陳縕儂副教授。圖擷自Dcard
陳縕儂副教授。圖擷自Dcard

陳縕儂副教授。圖擷自Dcard
陳縕儂副教授。圖擷自Dcard

學歷：

卡內基美隆大學電腦科學暨語言資訊博士

臺灣大學資訊工程研究所碩士

臺灣大學資訊工程學系學士

第二位 鄭嘉文助理教授

現職玄奘大學法律學系助理教授

鄭嘉文助理教授。圖擷自Dcard
鄭嘉文助理教授。圖擷自Dcard

鄭嘉文助理教授。圖擷自Dcard
鄭嘉文助理教授。圖擷自Dcard

學歷：

中國文化大學法學博士

中國文化大學法學碩士

第三位 康庭瑜副教授

現職政治大學傳播學院副教授

康庭瑜副教授。圖擷自Dcard
康庭瑜副教授。圖擷自Dcard

康庭瑜副教授。圖擷自Dcard
康庭瑜副教授。圖擷自Dcard

學歷：

牛津大學地理學博士

牛津大學社會學碩士

倫敦大學皇后瑪莉學院媒體法碩士

倫敦政經學院性別研究碩士

臺灣大學社會所碩士

臺灣大學法律學士

第四位 林亭汝教授

現職交通大學科技管理研究所教授兼所長

林亭汝教授。圖擷自Dcard
林亭汝教授。圖擷自Dcard

學歷：

英國劍橋大學管理博士

美國喬治華盛頓大學企管碩士

國立臺灣大學國際企業系學士

第五位 鄭鈺潔副教授

現職臺北科技大學光電工程系副教授

鄭鈺潔副教授。圖擷自Dcard
鄭鈺潔副教授。圖擷自Dcard

學歷：

西班牙巴塞理工大學、義大利佛羅倫斯大學之雙博士歐盟光子學位

中央大學光電系碩士

中央大學光電系學士

網友紛紛留言回覆表示，「雖然顏值不能當飯吃，但這些人還真的不用靠顏值吃飯」、「（康庭瑜副教授）四碩士除了要很會讀書，家裡也要有錢才行」、「請問現在轉學到政大來得及嗎」、「想回去當學生了」、「好厲害！超欣賞她們」、「人生勝利組」、「推這篇，我跟原Po的審美好像」。

大學教授 Dcard

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