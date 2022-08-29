7年來什麼漲價最有感？網一面倒點名「它」：今年連漲2次

聯合新聞網／ 綜合報導
近年物價攀升，許多人的經濟負擔也日益加重。 示意圖／ingimage
近年物價攀升，許多人的經濟負擔也日益加重。 示意圖／ingimage

近年物價不斷攀升，不少民生用品也隨之漲價，許多人的經濟負擔也日益加重。日前一名網友在網路上發文，詢問大家「這七年來什麼漲價最有感？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「這七年來什麼漲價最有感？」為題發文，原PO表示有人說薪水連漲七年，但自己本身是沒有什麼感覺，「說房子炒翻天的，是有看到40變70（萬／坪），但我沒買沒賣，所以也沒什麼實感」。

原PO坦言對於每天購買的東西比較有感覺，例如早餐店的大冰奶從20元漲到25元、三明治從15元漲到25元、600ml的可口可樂也從25元漲到35元，「原本一枚50元買兩瓶，到現在一張100元買不了三瓶，而且我記得以前全聯2公升的一罐才39元，各位呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友點名「便當」，「便當，今年連漲2次」、「鄉下便當都漲到80元以上」、「便當漲的真的兇猛」、「以排骨便當為例，1995年到2017年大概是60元起，2017年之後到現在大概是90元起」、「便當漲好幾次了」、「便當漲很多」、「便當現在一個就要100元了」、「便當70>75>80>85>100元，不到6年」、「便當65元變成90元」、「便當超過100元是基本」、「便當100元買不到」。

另外，也有網友提到其他東西，「雞排，都不敢看價格了」、「早餐真的超貴」、「飲料啊，都漲2倍多了」、「什麼都漲，覺得生活必需的蛋漲價最誇張」、「房子，貴到連孫子都還不完」、「飲料現在幾乎都要5、60元」、「鐵板燒一顆蛋20元⋯」、「衛生紙漲幅超明顯」。

便當 漲價 PTT 物價

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