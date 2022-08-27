嬸嬸在家庭群群聊「她胸很大X罩杯」 單親爸1句回嗆秒閉嘴

買內衣是件私密的事情，一名來自單親家庭的19歲女網友因爸爸不熟悉內衣怎麼買，改由嬸嬸帶她到店內購買內衣，想不到回家後，嬸嬸竟在家庭群組公開討論她的罩杯，還不斷誇獎「真的很大」，最後她的爸爸也看不下去，回嗆「這種事不能隨便講，不然講妳女兒的啊，難道我女兒不是人？」

一名網友在論壇Dcard發文表示，她在上個月與嬸嬸及三位堂妹一起去購買內衣，由於她本身身材不錯，是偏瘦又大胸的好身材，因此店員幫忙試穿時便誇獎了她，嬸嬸跟進來時也說了一樣的話。

想不到回家後，嬸嬸竟直接將她的內衣罩杯尺寸發到家庭群組內，群組內約14個人，嬸嬸還對著她的爸爸說「你女兒真的很大欸，她是X罩杯，真的很大」，她回應「可以不要在群組討論這件事嗎？」嬸嬸竟嗆「大很好啊，妹妹他們想要都沒有欸，誰帶你去買的啊，態度這麼差？」

該網友的爸爸也看不下去，回嗆「這種事本來就不能隨便講，不然你也講你女兒他們的啊，難道我女兒不是人嗎？」該網友委屈表示，「當下真的覺得超想把這對胸部直接拔掉，不想擁有，現在想到也是很想哭，我真的不懂這真的是一個長輩該做的事嗎？」

其他網友紛紛留言「直接回：妹妹想要都沒有嬸嬸是不是要先檢討自己？」、「有些老人就不懂事」、「三姑六婆就是這樣看出來的，犧牲這一件小事，以後不要跟親戚講任何家裡的事」、「趁這件事看清一個人，以後嬸嬸就是圈外人了，超討厭這種八卦親戚，還敢當大家面前講真是不要臉」。