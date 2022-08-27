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真台中人？咖啡廳推限定「東泉拿鐵」網崩潰：製造社會對立的飲料

聯合新聞網／ 綜合報導
台中某咖啡廳推出限定「東泉拿鐵」，引起熱議。 圖／取自IG(@come_late_cafe )
台中某咖啡廳推出限定「東泉拿鐵」，引起熱議。 圖／取自IG(@come_late_cafe )

東泉辣椒醬被稱為「台中神醬」，是台中人小吃不能錯過的必備品之一，地位難以撼動。近期有咖啡廳老闆心血來潮推出新作，把東泉辣椒醬加入拿鐵中，尾韻帶點辣辣的滋味，意外的不衝突，但有網友仍崩潰喊「台中人好可怕」。

台中第四市場內的某間咖啡廳，老闆心血來潮推出新作，他發揮創意的把台中神醬「東泉辣椒醬」加入拿鐵之中，製作成這杯「真．台中人拿鐵」口感除了原有的滋味外，尾韻還帶點辣辣的滋味，意外的感到順口。

網友看到也暴動，紛紛留言，「太瘋狂了！」、「你們這些東泉人！血流出來都是東泉」、「感覺好好喝」、「製造社會對立的飲料！」、「有種想要嘗試的感覺…」、「這才是台中的血液」。

但也有人表示，「我愛東泉但這個我不行」、「你們台中人好可怕」、「臣妾做不到」、「在台中生活五年的我表示害怕⋯」、「我真的會怕…」。

實際看該咖啡廳的Google評論，有網友喝過「真．台中人拿鐵」後表示，味道其實不錯，因為牛奶加了辣椒醬，有粉紅色調，視覺上也不錯，網友也表示，老闆不定時會推出一些顛覆味蕾的產品，除了東泉拿鐵外，也曾出過香菜拿鐵與香菜花生厚片。

該家咖啡廳老闆相當有個性，會要顧客喜歡留下「一顆星」，顧客也會照做，但裡面都是誇獎的言語。 圖／Google評論
該家咖啡廳老闆相當有個性，會要顧客喜歡留下「一顆星」，顧客也會照做，但裡面都是誇獎的言語。 圖／Google評論

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