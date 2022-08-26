茶葉蛋殼剝得稀巴爛她火大 網分享技巧輕鬆剝：不用5秒

茶葉蛋是台灣相當著名且普遍的食物，只要在超商就可以輕鬆買到，便宜又有飽足感是許多人填飽肚子的選擇。不過一名女網友在臉書抱怨茶葉蛋殼不好剝，讓她剝到最後火氣都上來了，有內行人就提供撇步教學剝蛋殼技巧。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出自己剝茶葉蛋的照片，只見原本一顆好好的茶葉蛋，蛋殼卻被她剝的殘破不堪、支離破碎，甚至還連蛋白也扒了下來，讓原PO相當火大「嘖，我要生氣了唷」。

貼文也引起不少人討論，「無法直接剝乾淨，讓人煩躁，我懂」、「膜沾黏，剝殼時蛋白黏著像狗啃的一樣」、「下次連殼一起吃下去就不會生氣了」、「不要生氣，可能蛋太新鮮了，要開心」、「我遇到這樣也會暴怒」、「前天買兩顆其中一顆就是這樣，殼上的蛋白還是拿來啃一啃才甘願」、「我真的很討厭買到這款蛋，剝到懷疑人森（人生）」、「蛋如果剛煮熟，就會這樣」。

還有網友分享經驗「店家用的雞蛋太新鮮，當水煮蛋用的通常要放好幾天後再煮過，外殼比較容易剝離」、「下次挑那種明顯裂開可以看到蛋白的就不會」、「蛋殼敲碎越小越好剝」、「蛋要先壓著滾一滾後，剝超好剝」、「剝蛋不要從蛋黃旁先剝，容易剝爛了」。

更有專業內行人提供小撇步，上下剝開一個孔，把裡面薄膜剝開往孔內吹氣就好了，不用五秒就剝開了，氣體會把膜跟蛋分開，反正是自己要吃的」、「其實這情形可以避免的，在蛋還是生的時候放下去煮的前3分鐘（湯滾的狀態）要拌它，順時針或逆時針（靠離心力轉動讓裡面的蛋黃盡量保持置中狀態）到蛋白開始熟的情況下，蛋黃位置就會固定了，溏心蛋也是這樣做。這情形（原PO情況）應該是冷湯狀態就把蛋放下去給它煮，如果湯汁是滾的狀態才把蛋放下去，基本上不會貼蛋殼」。