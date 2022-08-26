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一個手掌大！200元買9顆巨大「龍珠」 眾人驚：整隻的還得了

聯合新聞網／ 綜合報導
熱炒店菜色豐富、價格又不貴，受到許多人喜愛。示意圖／ingimage
熱炒店菜色豐富、價格又不貴，受到許多人喜愛。示意圖／ingimage

通常在鹽酥雞攤或熱炒店都可以看到一到菜叫「龍珠」，搭配九層塔料理香氣四溢，是台灣著名的小吃之一。一名女網友在臉書分享自己到菜市場買到的龍珠，沒想到體積比一般的龍珠大好幾倍，大小就跟壘球一樣大，照片一PO上網讓不少人看了驚呆，直呼「開眼界」。

原PO在臉書「家常菜」寫道昨天（25日）到菜市場看海鮮拍賣，竟然發現超巨大龍珠，讓她相當驚喜，於是便買了9顆回家，僅花了200元。從照片中看到，每顆龍珠都宛如壘球般大小，放在手掌上更顯得巨大，旁邊還有許多片黑色的薄片，其實那是龍珠裡的牙齒。

原PO已經想好要怎麼料理這些龍珠，「回家把龍珠牙齒拔掉，用鹽抓一抓清洗，晚上準備切薄片，辣椒炒三杯，這個一次炒1顆-1顆半，就一盤菜了」。

照片曝光後讓不少人看了驚呼連連，「真的好大顆喔！我在市場也沒有看過，真的開眼界了，謝謝願意分享，感恩」、「感覺龍珠主人本人應該已經是成精等級」、「哇，好大顆，這得是要多大隻？」、「這個嘴一口就我半條腿了吧」、「集滿7顆就可以許願了」、「不僅可以召喚神龍，也可以打壘球了」、「這整隻的還得了」、「一顆應該夠一餐了」。

也有老饕建議料理方式，「切大丁做鹽酥」、「切絲或切片，跟韭菜芹菜下去拌炒呀」、「煮羹湯超棒，蘿蔔丁與柴魚片必加」、「喜歡炸的，炸的椒鹽的都很好吃」、「感覺切小塊，炸一炸，弄點胡椒鹽，應該還蠻不錯的」、「用炸的也很好吃，超棒的下酒菜」。還有內行人透露「這是秘魯的魷魚，一隻魷魚可能上百斤，肉質偏酸性，必須處理過才能食用，好多鮑魚就是用這種魷魚壓模的」。

元氣網》就曾經報導過，「龍珠」就是魷魚、花枝的嘴巴，早期都被當垃圾丟掉，後來有人將龍珠入菜，漸漸地讓民眾了解到龍珠的美味。有時候吃龍珠會咬到中間有個像塑膠的薄片，薄片一端還帶著尖勾的形狀，其實那是魷魚的牙齒。

原PO在菜市場買回來超巨大的龍珠。 圖擷自家常菜
原PO在菜市場買回來超巨大的龍珠。 圖擷自家常菜
原PO在菜市場買回來超巨大的龍珠。 圖擷自家常菜
原PO在菜市場買回來超巨大的龍珠。 圖擷自家常菜

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