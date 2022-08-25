單身獨居者必買家電？ 網友推爆「1物」：有沒有差超多

一個人在外租屋為了省錢和未來搬家方便，多數人並不會買齊所有設備，近日就有一名網友詢問，單身獨居者應該必備哪些家電，引出不少獨居前輩熱心解答，最多人建議不下廚的他只要購買「微波爐」就能省去不少麻煩。

一名網友在PTT上發文詢問「單身貴族有哪些必備小家電？」他表示自己幾乎外食，且都用投幣式洗衣機，因此想請教獨居的單身網友們，除了常聽說的大同電鍋外，是否還有其他必備的家電用品。

最多網友建議他購買「微波爐」等加熱電器搭配「小冰箱」使用，「正經解是微波爐」、「明顯是微波爐」、「微波爐，有沒有差超多」、「單身自煮太麻煩了，多份外食放冷凍再微波」、「小冰箱＋微波爐」、「微波爐跟冰箱，以前還沒外送產業，直接禮拜五買好整個週末的微波食品，完全不用出門」、「電磁爐、微波爐、大同電鍋選1種，用久了3種都可以代用，加上小冰箱」。

也有不少人力勸他還是買一台小型洗衣機比較衛生，「洗衣機買單人自己用比較安心，自助的噁」、「沒辦法接受洗衣機投幣」、「洗脫烘衣機必備」。另外，一些網友建議，若還有餘力可以加買吸塵器或除濕機，「我是有買手持吸塵器，自己住灰塵毛髮累積特別快」、「會打掃就加吸塵器，其他都是自爽用」、「除濕機爆好用，吹浴室、衣服、雨天淋濕的背包都超讚」。