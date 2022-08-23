時下正夯「流體熊DIY」他兒時就見過 朋友質疑：我們活在不同時空？

近期一樣名叫「流體熊」的DIY產品在抖音上廣受年輕人喜愛，創作方式即是將多種顏料混合後傾倒在熊公仔上，現在市面上不僅有販售DIY套組，還出現許多流體熊體驗課，說明其火紅程度。日前一名網友想起自己似乎在兒時就做過流體熊，卻遭朋友質疑活在不同時代，他只好上網請教是否有人以前也見過這產品。

一名1999年生的男網友在Dcard上發文詢問，「大家小時候塗過流體熊嗎？」他表示在朋友限時動態看到流體熊，於是想起自己小時候在美術課塗過類似的玩偶，卻遭朋友質疑，「小時候？這東西不是最近才紅起來的嗎？你⋯活在跟我們同時空嗎？」於是他po網請教年紀相仿的網友們是否塗過流體熊。

網友們對此意見不一，「我有唉，但不記得是什麼時候畫的了」、「沒塗過，但小時候有看過」、「有，一模一樣的東西，只是是用塗的」、「有！我國中的美術作業就是畫這個」、「沒有，我也以為這是最近才紅起來的」、「今年才知道有這東西」、「我小時候從來沒看過這個東西」。

該文章也勾起許多網友的童年回憶，「飛牛牧場在我小時候就有這個了，是塗一隻乳牛的樣式，這個只是把樣式換成熊而已」、「沒用過流體熊，但我國中家政課有做過貼鑽的那種」、「有玩過在百貨公司～還記得我用的是美樂蒂的」、「有用過流體但不是熊」、「國中美術課有畫過，不過是用油性筆不是顏料」。

據悉，現在常見的流體熊造型源於一款日本公仔積木熊（Bearbrick），其最大的特徵是熊頭素色且沒有五官，熊頭下半部圓圓鼓起，頸部可360°任意轉動，這款公仔在2001年問世迄今長達21年，故確實有可能出現在年輕一代的童年回憶裡。